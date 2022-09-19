Türk uzay yolcusunun eğitimi ve uçuşu için Paris'te imzalar atıldı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı, Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Fransa'nın başkenti Paris'te Axiom Space şirketi ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresinde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ile Axiom Space arasında imzalar atıldı. Bu kapsamda Axiom Space, Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek. Şirket, Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.