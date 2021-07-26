Türk ve Macar ortak futbol tarihi "Yeşil Sahada Kardeşler - Birlikte, Karşılaşmada" sergisinde anlatıldı - Son Dakika

Macaristan Olimpiyatlar ve Spor Müzesi öncülüğünde, Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı ve İstanbul Macar Kültür Merkezi işbirliğiyle Macar ve Türk ortak futbol tarihini anlatan "Yeşil Sahada Kardeşler-Birlikte, Karşılaşmada" sergisi açıldı.

Kağıthane'deki Macar Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın iki dost ülke olduğunu söyledi.

Her iki ülkenin de kimlik, gelenek, görenek ve dinleri ile gurur duyduğunu belirten Szijjarto, sporun Macar-Türk işbirliğindeki önemine dikkati çekti.

Macaristan ile Türkiye arasındaki spor işbirliklerinin uzun bir tarihe dayandığını ifade eden Szijjarto, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birçok Macar teknik direktör ve futbolcu başarılar sergiledi ve Türk futbolunun gelişiminde Macar profesyoneller katkıda bulundu. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi uluslararası çapta çok önemli kulüplerin gelişmesinde birçok Macar teknik direktör ve futbolcunun katkıda bulunmasıyla gurur duyuyoruz. Türkiye Milli Takımı'nın tarihinde 4 Macar teknik direktörü olmasıyla da gurur duyuyoruz."

Sporda, Macar-Türk işbirliğinin halen çok güçlü olduğunu vurgulayan Szijjarto, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

"Gül Baba, Galatasaray'ın manevi kurucusu olarak kabul ediliyor"

Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Adnan Polat, Gül Baba'nın Galatasaray Lisesini 1481'de kurduğunu ve kavuğunda sarı kırmızı güller taşıdığını anlattı.

Galatasaray Kulübü'nün 1905 yılında Galatasaray Lisesinde kurulduğu için forma rengini de bu güllerin renginden aldığını belirten Polat, "Gül Baba, Galatasaray'ın manevi kurucusu olarak kabul ediliyor. Gül Baba'nın, Macaristan'da Gül Tepesi'ndeki türbesi Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla kurulan bir vakıf tarafından yeniden restore edildi ve bir turizm destinasyonu oldu." dedi.

Adnan Polat, İstanbul'da, Gül Baba adına büyük bir park kurduklarını da kaydetti.

"Bu sergiyi Budapeşte'de açmayı umut ediyoruz"

Macaristan Olimpiyatlar ve Spor Müzesi Müdürü Lajos Szabo da Türkiye'de futbola katkı veren Macarlarla gurur duyduklarını söyledi.

İstanbul'da sergi açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Szabo, "Biz bu sergide Türkiye'de oynamış Macar futbolcularına, öne çıkan Türk-Macar maçlarına ve kulüpler arasındaki maçlara dikkati çekmek istedik. Türkiye'de farklı şehirlerde sergilendikten sonra bu sergiyi Budapeşte'de açmayı umut ediyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Szijjarto ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

Teqball'un tanıtımı yapıldı

Serginin açılış töreninin ardından 2012 yılında futbol hayranı üç Macar girişimci ve tasarımcının buluşu olan, kavisli bir masa üstünde futbol topuyla oynanan ve yurt dışında büyük ilgi gören teqball'un (Masa futbolu) tanıtımı gerçekleştirildi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Macarların hem sporcu hem de yaratıcı bir millet olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Buradaki teqball masasında her ikisi ortaya çıkıyor. Teqball, Macarlar tarafından icat edilmiş bir spor aleti. İlk gösterimi 7 sene önce yapıldı. Artık teqball dünya şampiyonluğu da var. Olimpiyat programlarına girmesi için çalışıyoruz. Bu aletin futbolcuların tekniklerini geliştirmesinde önemli katkısının olduğunu biliyoruz. Bu yüzden en büyük kulüpler de bu aleti kullanıyor. Macaristan Teqball Federasyonu işbirliği ile dünya çapında bu masalardan bağışlarda bulunuyoruz. Bugün Türk Konseyi Genel Sekreterliğine bir tane ve önümüzdeki günlerde de Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığına 2 adet bağışta bulunacağız. Genç Türk futbolcuların tekniklerini geliştirmesi amacıyla bunları bağışlıyoruz. Bunu icat edenlerle ve oyuncularımızla gurur duyuyoruz."

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev de konsey olarak başta futbol olmak üzere spor dallarına önem verdiklerini belirterek, "Spor alanında işbirliklerini önemli buluyoruz. Futbol alanında da işbirliği başlattık." dedi.

Konuşmaların ardından bir Türk ve bir Macar sporcu, teqball gösterisi yaptı.

Etkinliğe Macar Kültür Merkezi Müdürü Gabor Fodor, Teqball Diplomatik İlişkiler Müdürü Gergely Muranyi ile spor kulüplerinin temsilcileri de katıldı.

Türk futbol tarihinde Macarlar

Vatandaşların ziyaretine yarından itibaren açılacak olan sergi, Türkiye'nin futbol tarihinde Macarların izini sürüyor. Macar futbol oyuncularına ve karşılıklı oynanan maçlara dair fotoğraflar, kupalar, gazete kupürlerinin yer aldığı sergi, Türkiye'deki spor kulüplerinde görev almış ve galibiyet kazandırmış isimleri de tanıtıyor.

Küratörlüğünü Lajos Szabo'nun üstlendiği ve Fenerbahçe ile Galatasaray spor kulüplerinin arşivlerinden de yararlanılan sergi, 28 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.