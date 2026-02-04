Türk ve Mısırlı iş insanları Kahire\'de bir araya geldi

Türk ve Mısırlı iş insanları Kahire'de düzenlenen Mısır- Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu (GAFI) işbirliğinde Mısır-Türkiye İş Forumu Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlendi.

"Büyüme İçin Güçlendirici Platformlar: Hizmetler, Altyapı ve Bağlantısallık" başlıklı panelle başlayan forum, 850'yi aşkın Türk ve Mısırlı iş insanını buluşturdu.

Panelde konuşan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mehmet Erdal Eren, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi Başkanı Erdem Erkul, KADMAR Shipping Group Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı Medhat ElKady ile Latif Group Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Abdelatif karşılıklı yatırım fırsatlarına ilişkin bilgiler paylaştı.

İkili ticaret hacminde hedef 15 milyar dolar

Forumda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, etkinliğe Türk ve Mısır şirketlerinin güçlü katılımının ikili ilişkilerde yenilenen güvenin ve artan dinamizmin açık bir yansıması olduğunu söyledi.

Tuzcu, "Bizi bir araya getiren sadece ticaret rakamları veya yatırım hacimleri değil, değişen küresel ortamda ekonomilerimizin birbirini nasıl tamamladığına dair ortak bir anlayıştır." dedi.

Küresel ekonomide yaşanan gelişmeleri ve karşı karşıya kalınan olumsuzlukları anlatan Tuzcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu çalkantılı ortamda, küresel ekonominin önde gelen oyuncuları olarak Türkiye ve Mısır hayati bir rol üstleniyor ve daha güçlü bağları ekonomik fırsatların kilidini açmada kilit önem taşıyor. Bu ruhla, Türkiye ve Mısır güçlü ve dengeli bir ekonomik ilişki paylaşıyor. Ticaret yapımız çeşitlendirilmiş, dayanıklı ve karşılıklı olarak faydalıdır. Mısır, Afrika'da Türkiye'nin önde gelen ticaret ortağıdır. Türkiye ise Mısır'ın küresel olarak en önemli ihracat destinasyonlarından biridir."

Tuzcu, ikili ticaret hacminin 2025 itibarıyla son 10 yılda iki katına çıkarak 8 milyar dolara yaklaştığını kaydederek, "İyi işleyen bir serbest ticaret anlaşmamız var. Ortaklaşa kararlaştırılan 15 milyar dolarlık hedef, ekonomilerimizin ölçeğine ve potansiyeline dayanan stratejik bir vizyonu yansıtıyor. Bu hedef, ekonomik yapılarımızın rekabetçi değil, tamamlayıcı olması nedeniyle ulaşılabilir bir hedeftir." diye konuştu.

"Türkiye'nin Mısır'daki yatırımları 4 milyar dolara yaklaştı"

Bakan Yardımcısı Tuzcu, Türkiye'nin Mısır'daki yatırımlarının 4 milyar dolara yaklaştığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Daha da önemlisi, bu yatırımlar yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağlamış ve Mısır'ın sanayi kapasitesine, ihracat performansına ve genel ekonomik büyümesine doğrudan katkıda bulunmuştur. Bu sonuç, bu yatırımların uzun vadeli, verimli ve kalkınma odaklı olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye, Mısırlı firmaların bölgesel ve küresel erişimlerini genişletmelerini destekleyebilecek güçlü bir sanayi ekosistemi, gelişmiş lojistik olanakları ve Avrupa ile Orta Asya'ya geniş pazar erişimi sunmaktadır. Mısır ise buna paralel olarak önemli stratejik avantajlar sunmaktadır. Mısır, serbest ticaret anlaşmaları ağı aracılığıyla Afrika pazarlarına ve Arap dünyasına ayrıcalıklı erişim sağlamaktadır. Ayrıca son reformların Mısır'ın bölgesel üretim, ticaret ve yatırım merkezi konumunu güçlendirdiğini görüyoruz."

Tuzcu, gelecek dönemde özellikle yenilenebilir enerji, madencilik, sürdürülebilir altyapı, dijitalleşme ve endüstriyel yerelleştirme alanlarında şirketler arasında artan işbirliği potansiyeli gördüklerini sözlerine ekledi.

Turizm ve lojistikte işbirliği çağrısı

DEİK Başkanı Nail Olpak da sıkı ve yerinde çalışmanın önemine inanan Türk ve Mısırlı iş dünyası temsilcileri olarak ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmek için çalıştıklarını belirterek, bunun meyvelerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyinin 1992 yılından bu yana Mısırlı İş İnsanları Derneği (EBA) ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Olpak, bu etkinlik kapsamında ayrıca Mısır Yatırım ve Serbest Bölgeler Kurumu ile yakın bir eş güdüm içerisinde çalıştıklarını anlattı.

Olpak, Mısır ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminde belirlenen 15 milyar dolarlık hedef için yapılması gerekenlere değinerek, Süveyş Kanalı'nın küresel ticaretteki rolü ile Türkiye'nin Orta Koridor ve liman altyapıları konusunda sahip olduğu avantajların birlikte düşünülerek bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Turizmin önemli bir işbirliği alanı olduğunu vurgulayan Olpak, geçen yıl ciddi sayıda Mısırlı turisti Türkiye'de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Olpak, "Hem Mısır'ın hem de ülkemizin turizm potansiyelini ortak projelerle daha da yukarı taşımalıyız. Geleneksel turizme ilave olarak ülkemiz sağlık ve eğitim alanında da önemli atılımlar yaptı. Mısırlı kardeşlerimizi de bu imkanlarımızdan daha fazla faydalanmaları için ülkemize davet ediyorum." diye konuştu.

Sanayi alanında başta tekstil ve hazır giyim sektörlerindeki güçlü işbirliğini ortak üretim modelleriyle geliştirerek başta Afrika ve Orta Doğu olmak üzere üçüncü pazarlara ihracat yapabileceklerini dile getiren Olpak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Günümüz dünyasında enerji ve savunma sanayisinin önemi daha da artmış durumda. Enerji konusunda yenilenebilir enerjiye geçiş, depolama ve enerji arz kaynaklarını çeşitlendirme çabaları her iki ülkenin de ortak amacı. Beraber çalıştığımızda amacımıza çok daha hızlı ulaşabileceğiz. Savunma sanayiinde ülkemiz önemli atılımlar yaptı. Bu alandaki iş birliğimiz bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması açısından da önem arz ediyor."

Mısır iş dünyasına Türkiye'ye yatırım çağrısı

DEİK Başkanı Olpak, geleceğin ekonomi dünyasında daha fazla söz sahibi olmak için e-ticaret, fintek, yapay zeka gibi dijital dönüşüm sektörlerinde birlikte çalışabileceklerini belirterek, bahsettiği tüm alanlarda ticari ilişkilerin gelişmesi için gerekli finansal çözümlerin temininde de ortak hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Batı Avrupa ile Çin arasındaki en büyük yatırım, üretim ve teknoloji üssü olduğuna işaret eden Olpak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemiz, hizmet ihracatı dahil 820 milyar dolar seviyesini geçen bir dış ticaret hacmine sahip. Enerjiden sanayiye, tarımdan altyapı yatırımlarına kadar neredeyse her alanda önemli yatırım imkanlarımız var. Son yıllarda özellikle savunma sanayii önderliğinde yüksek teknoloji üretim ve ihracat kabiliyetimiz da fazla ön plana çıkmaya başladı. Mısır iş dünyasını, bu imkanlarımızdan gerek doğrudan yatırım yaparak gerekse yapılan yatırımlara finansman sağlayarak daha fazla yararlanması için ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum."

Forum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip'in konuşmalarıyla sona erecek.