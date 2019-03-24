Son Dakika Haberleri: Türk Yardım Kuruluşları Mozambik'e Ulaştı

Türk Yardım Kuruluşları Mozambik'e Ulaştı

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları, kasırga ve sel felaketinden zarar gören Mozambik'e ulaştı.

Türk Yardım Kuruluşları Mozambik'e Ulaştı, System.String[]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları, kasırga ve sel felaketinden zarar gören Mozambik'e ulaştı.

AFAD, Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılay ve AKUT, Afrika'nın güney doğusunu vuran Idai kasırgası ve sel felaketinden en fazla etkilenen Mozambik'e gelişinde başkent Maputo'da Türkiye'nin Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan ve Mozambikli yetkililerce karşılandı.

Büyükelçi Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Idai kasırgasının neden olduğu felaketten Afrika'da üç ülkenin zarar gördüğünü, Mozambik'in de felaketin etkilerine en fazla maruz kalan ülke olduğunu bildirdi.

Bölgede can kayıplarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Kızıltan, son resmi verilere göre 3 bin 500 kişinin kurtarıldığını ancak hayatını kaybedenlerin sayısının ise 446'ya ulaştığını söyledi.

Kızıltan, yaklaşık 600 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, ülkede, acil insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Ülkede hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var." diyen Kızıltan, bölgeye ulaşan Türk yardım kuruluşlarının arama kurtarma faaliyetlerine de katılacağını bildirdi.

Kızıltan, Türkiye'nin bölgeye yardım elini hızla uzatan ülkelerden olduğuna işaret ederek, ilk etapta TİKA tarafından 600 aile için acil yardım paketi hazırlandığını kaydetti.

Türk yardım kuruluşları, Maputo'daki hazırlıklarının ardından Mozambik'te felaketin en fazla etkilediği Beria şehrine uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 07:02 Kaynak: AA

AFAD, Mozambik, Güncel
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