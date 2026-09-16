TURKA ve Altınay Robot’tan stratejik iş birliği - Son Dakika
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TURKA ve Altınay Robot’tan stratejik iş birliği

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TURKA ile Altınay Robot Teknolojileri, araç muayene süreçlerinde yapay zekâ ve robotik teknolojilerin geliştirilmesi için iş birliğine imza attı. İş birliğiyle Türkiye’de geliştirilecek yerli teknolojilerin araç muayene hizmetlerinde kullanılmasının yanı sıra küresel pazarlara sunulması da amaçlanıyor.

TURKA ile Altınay Robot Teknolojileri, araç muayene süreçlerinde yapay zekâ ve robotik teknolojilerin geliştirilmesi için iş birliğine imza attı. İş birliğiyle Türkiye’de geliştirilecek yerli teknolojilerin araç muayene hizmetlerinde kullanılmasının yanı sıra küresel pazarlara sunulması da amaçlanıyor.

TURKA ile Altınay Robot Teknolojileri, araç muayene süreçlerinde yapay zekâ ve robotik teknolojilerin kullanılması amacıyla iş birliğine imza attı. Anlaşma kapsamında Türkiye’de geliştirilecek ve test edilecek robotik sistemlerin, araç muayene hizmetlerinde kullanılmasının yanı sıra ilerleyen dönemde yurt dışına ihraç edilmesi hedefleniyor.

İmzalanan işbirliği anlaşması kapsamında, araç muayene süreçlerinde kullanılacak robotik mekanizmaların tasarımı, sistem entegrasyonu, kontrol altyapısı ve sahaya uyarlanması Altınay tarafından gerçekleştirilecek. Altınay Robot Grubu çatısı altındaki GRASS (Gelişmiş Robot ve Akıllı Sanayi Sistemleri) firması tarafından üretilecek endüstriyel robotlar, görüntüleme, sensör ve ölçüm teknolojileriyle entegre şekilde çalışarak, özellikle araçta erişimi zor noktalarda fiziksel ölçüm ve kontrol operasyonlarını daha hızlı, standart ve tekrarlanabilir hale getirecek.

Geliştirilecek teknolojinin, TURKA’nın 81 ildeki operasyonuna ihtiyaca göre ölçeklenebilen bir mimariyle kademeli olarak yayılması planlanıyor. İstanbul Arnavutköy’de faaliyete geçen TURKA Yeni Nesil Araç Muayene Örnek Merkezi ise sistemlerin geliştirilmesi ve sahaya uyarlanması amacıyla Ar-Ge ve test üssü olarak kullanılacak.

TURKA ve Altınay Robot’tan stratejik iş birliği

İş birliğinin stratejik boyutunu yerlilik ve ihracat hedefi oluşturuyor. Altınay Robot Teknolojileri’nin 30 yılı aşkın mühendislik birikimi ile GRASS çatısı altında geliştirdiği yerli endüstriyel robot kolu ve kritik bileşenler, TURKA’nın "yerli ve milli teknoloji" vizyonuyla bir araya geliyor.

İşbirliğine ilişkin açıklamalarda bulunan TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, ‘‘Önümüzdeki dönemde yeni nesil teknolojilerden oluşan bir ekosistem planlıyoruz. Bunun içerisinde bulut teknolojileri, lazerli görüntüleme, üç boyutlu kamera sistemleri ve tabii ki robotik teknolojiler de olacak. Bugün de robotik tarafında Altınay Robotik ile yapacağımız iş birliği kapsamında hem teknolojilerimizi hem de geleceği tanıtmak üzere buraya gelmiş bulunuyoruz. Artık yeni dünyada daha çok veri analitiği yaparak, robotlarla araçları içeriye aldığımızda daha rahat bir inceleme imkânı olacak. Aracın içerisinde ulaşılamayan yerlere robotlar ulaşabiliyor olacak. Bu şekilde teknisyene daha fazla veri ve dikkat etmesi gereken noktaları aktarıyor olacak.

Böylece son karar tabii ki teknisyende olacak. Ancak robotlar, Ulaştırma Bakanlığımızın bize gönderdiği yönergeler çerçevesinde, muayenenin nasıl yapılacağı konusunda teknisyenlerin kararlarını destekleyici çok önemli bir adım olacak. Biz bu robotik teknolojileri Altınay’la beraber geliştireceğiz. Geliştirdiğimiz teknolojiyi Altınay’la beraber geliştirdikten sonra hem istasyonlarımızda hem de mobil istasyonlarımızda ihtiyaca göre kullanıyor olacağız. Bunu da inşallah önümüzdeki dönemde yerli ve milli bir teknoloji olarak araç muayene alanında dünyaya ihraç etmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen iş birliğinin stratejik derinliğini ve teknolojik altyapısını değerlendiren Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise "Hep beraber ülkemiz için sosyoekonomik anlamda, tekno-ekonomik politikalar doğrultusunda Türkiye’nin yeni nesil teknolojilerini, ülkenin ihtiyacı olan her alanda kullanmak istiyoruz. TURKA’nın sahip olduğu gelecek vizyonuyla, özellikle araç muayene istasyonlarındaki ölçme, değerlendirme, veri analizi ve dijital altyapılar dâhil olmak üzere yeni nesil teknolojileri kullanarak daha güvenli, özellikle teknisyenlere daha iyi bir altyapı sağlayan güçlü yeni teknolojilerin kullanılmasına imkân sağlamak istiyoruz. Böylelikle hem Türkiye’deki mevcut muayene istasyonlarında yeni nesil teknolojilerin kullanılması hem de aynı zamanda sahip olduğumuz bu yeni modelle dünyadaki farklı ülkelerde de buna benzer ürün ve teknolojilerin satılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Altınay Robotik olarak TURKA ile yapmış olduğumuz bu iş birliğinin, teknoloji altyapısı açısından gelecek için çok önemli bir altyapı sağlayacağını düşünüyoruz’’ şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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