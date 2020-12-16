'Büyük Ortağım'dan start-uplara destek programı - Son Dakika

'Büyük Ortağım'dan start-uplara destek programı

16.12.2020 12:23
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Turkcell'in, start-up firmaların gelişmelerine yardımcı olmak için başlattığı 'Büyük Ortağım' programı kapsamında belirlenen kriterlere uyan start-up firmalar, ihale kazanan büyük yazılım firmalarıyla çalışma imkanı buluyor.

Turkcell'in, start-up firmaların gelişmelerine yardımcı olmak için başlattığı 'Büyük Ortağım' programı kapsamında belirlenen kriterlere uyan start-up firmalar, ihale kazanan büyük yazılım firmalarıyla çalışma imkanı buluyor. Programa katılan 30 start-up firma ile bugüne kadar 14 milyon 700 bin liralık anlaşma yapıldı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "Katılımcı 30 firmanın program öncesindeki ciroları 4,1 milyon lira civarındaydı. Çalışma sonrası bu rakam, verdiğimiz destekle 8,5 milyon liraya yükseldi. Programa katılan 30 şirketin yaklaşık 60 olan çalışan sayısı ise 118'e yükseldi" dedi.

Bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarla start-up dünyasının gelişmesine katkıda bulunan Turkcell, 'Büyük Ortağım' programıyla küçük ölçekli firmalara, büyük iş ortaklarıyla çalışma fırsatı sağlıyor.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere, Türkiye genelindeki 10 farklı şehirde, 17 farklı teknokentte faaliyet gösteren 30 firma, geçen yıl başlatılan program kapsamında, Ericsson, Obase ve diğer büyük firmalarla iş yapma imkanı buldu.

Turkcell'in belirlediği kriterlere uygun olan start-up firmalar, geçirdikleri teknik değerlendirmelerin sonucunda, büyük firmaların işin yüzde 90'ını yönettiği projelerde, yüzde 10'luk iş bölümünde görev alıyor.

HEM TECRÜBE HEM DE YENİ İŞ FIRSATI

'Büyük Ortağım' programıyla ekonomiye katkı sağladıklarını dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "26 yıldır Türkiye'den kazandığını ülkesine geri veren bir firma olduk. Biz usta-çırak ilişkisinin önemine inanan bir şirketiz. Başlattığımız programla şimdi ekosistemimize dahil olan start-uplara destek oluyoruz. Program sayesinde ek finansman ve iş sürekliliği imkanı elde eden küçük firmalar, Turkcell ve büyük iş ortaklarıyla çalışarak kurumsal tecrübe edinirken yeni iş fırsatları da buluyor. Önümüzdeki dönemlerde de ekosistemimizi zenginleştirmek ve istihdama katkıda bulunmak için start-up firmaları desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

14 MİLYON 700 BİN LİRALIK ANLAŞMA

Erkan, "Program kapsamına dahil olan firmalarla bugüne kadar 14 milyon 700 bin liralık anlaşma yapıldı. Katılımcı 30 firmanın program öncesindeki ciroları 4,1 milyon lira civarındaydı. Çalışma sonrası bu rakam, verdiğimiz destekle 8,5 milyon liraya yükseldi. Programa katılan 30 şirketin yaklaşık 60 olan çalışan sayısı ise 118'e yükseldi. Diğer farklı bir istatistikte, programa katılan şirketlerin Turkcell'den önce gerçekleştirdikleri proje sayısı ortalama 35 iken, bir senelik çalışma sonunda ve pandemi sürecinin zorlu koşullarına rağmen bu rakam da 73'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK BÖLGEDE İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Rotalarını Türkiye'nin birçok bölgesinde yer alan teknoparklara çevirdiklerini belirten Erkan, "Katılımcılar, adaptasyon sürecindeki teknik aktarım dahil toplamda 200 saatlik eğitim alırken, 110 adet modülün geliştirilmesinde de görev aldılar. Yalnız büyük şehirlerde sınırlı kalmayacağız, iş birlikteliği fırsatı yakalamak üzere rotamızı; Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde yer alan teknoparklara da çevirdik" dedi.


'Büyük Ortağım'dan start-uplara destek programı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, İstanbul, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Büyük Ortağım'dan start-uplara destek programı - Son Dakika Ekonomi


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