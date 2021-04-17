Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde ilk gün maçları tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonunda ilk gün maçları tamamlandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tek devreli eleme sistemine göre oynanan ligin ilk aşamasında takımlar, dörderli gruplarda karşılaşıyor.
16 takımın mücadele ettiği ligde ilk gün, A ve B gruplarında yapılan maçlarla sona erdi.
Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Fatih Vatan Spor: 8 - Amed Sportif Faaliyetler: 0
Beşiktaş: 8 - İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor: 1
B Grubu
Hakkarigücü Spor: 1 - Adana İdmanyurduspor: 2
Ataşehir Belediyespor: 1 - 1207 Antalyaspor: 1
Ligde yarın C Grubu'nda ALG Spor-Dudullu Spor ve Kireçburnu-Fomget Gençlik ve Spor, D Grubu'nda ise Konak Belediyespor- Kayseri Gençler Birliği ve Karadeniz Ereğli Belediyespor- Kocaeli Bayan maçları oynanacak.
Kaynak: AA
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