Turkcell Kadın Futbol Ligi üçüncülük maçı

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonu üçüncülük maçında ALG Spor, Fomget Gençlik ve Spor'u 3-0 yendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan üçüncülük maçında, ALG Spor ile Fomget Gençlik ve Spor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 22. dakikada Yana Derkach, 56. dakikada Ebru Topçu ve 66. dakikada Ece Tekmen'in golleriyle 3-0 kazanan ALG Spor sezonu üçüncü tamamladı.
Karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da izledi.
Gaziantep temsilcisi ALG Spor, yarı finalde Beşiktaş Vodafone takımına penaltı atışları sonunda 2-1, Fomget Gençlik ve Spor da Fatih Vatanspor'a 1-0 yenilmişti.
Beşiktaş Vodafone ile Fatih Vatanspor, 18.00'de final mücadelesinde karşılaşacak.
Kaynak: AA
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