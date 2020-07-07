Turkcell TV+'ta seyir keyfi temmuz da da sürecek - Son Dakika

Turkcell TV+'ta seyir keyfi temmuz da da sürecek

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+'ta geçen ayın en çok izlenen filmi Dwayne Johnson'un oynadığı "Rampage: Büyük Yıkım" olurken, bu ay dizi ve filmlerin yanı sıra Premier Lig, NBA ve Formula 1 gibi dünya çapında sportif organizasyonlarla seyir keyfi devam edecek.

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+'ta geçen ayın en çok izlenen filmi Dwayne Johnson'un oynadığı "Rampage: Büyük Yıkım" olurken, bu ay dizi ve filmlerin yanı sıra Premier Lig, NBA ve Formula 1 gibi dünya çapında sportif organizasyonlarla seyir keyfi devam edecek.

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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, haziran ayında da diziden filme, spordan çocuk kanallarına kadar çok sayıdaki seçeneği ve içerikleriyle izleyicilerin tercihi oldu.

TV+'ı en çok izleyen ilk 10 şehrin başında İstanbul yer alırken, İstanbul'u, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır ve Trabzon takip etti.

Haziran ayında TV+'ın en çok izlenen filmlerinin başında ise başrollerini Dwayne Johnson ve Naomie Harris'in paylaştığı "Rampage: Büyük Yıkım" geldi.

"Equalizer 2", "Otel Transilvanya 3", "Overlord", "Madagascar 3" ise en çok izlenen ilk 5 film arasında yer aldı.

Oscar ödüllü oyuncu ve yönetmenlerin filmleri temmuz ayında TV+'ta olacak. Türkiye'de yalnızca TV+ ekranlarında izlenebilecek dizileri ve Formula 1, Premier Lig ve NBA maçları da temmuz ayında izleyici ile buluşuyor.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:01 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell TV+'ta seyir keyfi temmuz da da sürecek - Son Dakika Ekonomi
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