Türkiye 2020'de hangi oyunları oynayacak? - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye 2020'de hangi oyunları oynayacak? - Son Dakika Spor

Türkiye 2020'de hangi oyunları oynayacak?

6 saat önce

Dijital oyun mağazası Oyunfor.com, 2020'de çıkacak ve ön siparişe açılan oyunlar arasında Türkiye'de en çok tercih edilenleri açıkladı.

Türkiye 2020'de hangi oyunları oynayacak?, System.String[]

Dijital oyun mağazası Oyunfor.com, 2020'de çıkacak ve ön siparişe açılan oyunlar arasında Türkiye'de en çok tercih edilenleri açıkladı.


Grafikleri ve oynanış mekanikleri son dönemde giderek gelişen oyunlar, tıpkı birer Hollywood prodüksiyonu gibi her aşaması ince elenip sık dokunarak hazırlanıyor. Milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan PC, konsol oyunları ve mobil oyunlar, harcamalar açısından da önemli bir ekonomik gösterge sunuyor.


Türkiye'nin 2020 oyun harcamalarında yüzde 50 artış bekleniyor


Türkiye'de oyun severler 2018 yılında 853 milyon dolar oyun harcaması gerçekleştirdi. Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, "2019 yılında oyun harcamaları yüzde 50 arttı ve kişi başı 150 TL oldu. Bu sene de artışın benzer bir oranda gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle 2020'de çıkacak heyecan verici birçok oyun var, bunlar kur farkından dolayı artan fiyatlara rağmen harcamaların belirli bir çizgide kalmasını sağlayacaktır" dedi.


İzmir, İstanbul'u geride bıraktı


Oyunfor.com verilerine göre ön siparişe açılan oyunlar arasında en çok Vampire: The Masquerade ve Bloodlines 2 ilgi görüyor. Yeni oyunlara ilgi en çok İzmir'den gösterilirken, bunu İstanbul, Bursa ve Ankara izliyor. Erkekler listenin en üst sırasındaki Vampire: The Masquerade siparişi verirken, kadınlar Resident Evil 3'ü tercih ediyor.


2020'nin en çok beklenen oyunları


Oyunfor.com, ilerleyen aylarda satışa sunacağı oyunları da dahil ederek 2020'nin en çok beklenen ürünlerini listeledi:


01.Cyberpunk 2077


02.Death Stranding - PC


03.Doom Eternal


04.Half Life Alyx - VR


05.Watch Dogs Legion


06.Marvel's Avengers


07.Resident Evil 3


08.Dying Light 2


09.The Last Of US 2


10.Avatar

Hollywood, Türkiye, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:29 
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