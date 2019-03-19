Son Dakika Haberleri: Türkiye 39.5 Milyon Turistle 'İncoming'de de Rekor Kırdı

Türkiye 39.5 Milyon Turistle 'İncoming'de de Rekor Kırdı

1 saat önce

AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) yayın organı Resort Dergisi'nin son sayısında, 'incoming' olarak adlandırılan yurt dışından Türkiye'ye turist getiren seyahat acentelerinin 2018 yılı verileri, rapor olarak açıklandı.

Türkiye 39.5 Milyon Turistle 'İncoming'de de Rekor Kırdı, System.String[]
AKDENİZ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) yayın organı Resort Dergisi'nin son sayısında, 'incoming' olarak adlandırılan yurt dışından Türkiye'ye turist getiren seyahat acentelerinin 2018 yılı verileri, rapor olarak açıklandı. 2004'ten bu yana yılda bir kez çıkarılan Incoming Raporu ile hangi firmanın kaç turist getirdiği belirlendi. Rapora göre, 2017'de 32 milyon 410 bin olan incoming turist sayısı, 2018'de yüzde 22'lik artışla 39 milyon 488 bine yükseldi. İlk sırayı yüzde 26'lık artış ve 5 milyon 964 bin turistle Rusya aldı. İkinci sırada yüzde 26'lık artış ve 4 milyon 512 bin kişiyle Almanya yer aldı.

ÇİFTE REKOR

Raporu hazırlayan editörlerden Fehmi Köfteoğlu, ITB Berlin, Moskova MITT ve ATM Dubai fuarlarında da dağıtılan raporun, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça yayımlandığını söyledi. Türkiye incoming pazarının lokomotifi ve merkezinin Antalya olduğunu belirten Fehmi Köfteoğlu, Türkiye'nin 2018 yılında toplam ziyaretçi sayısında olduğu gibi paket tur girişinde de rekor kırdığını kaydetti.





PAZAR DENGELERİ DEĞİŞTİ

Pazar yelpazesinin genişlediği ve dengelerin değiştiğini anlatan Fehmi Köfteoğlu, "Incoming pazarındaki en önemli değişiklik; yıllardır pazarın lideri olan Almanya'nın yerini Rusya aldı. 2018 yılı incoming pazarında Rusya ağırlıklı çalışan OTI Holding bünyesindeki Odeon, Türkiye genelinde ve Antalya'da lider oldu. Almanya'da ise seyahat endüstrisinin iki büyüğü olan TUI ve Thomas Cook yerine FTI büyük sıçrama yaptı. FTI, bünyesindeki Meeting Point Türkiye ile çalışan Avrupalı tur operatörleri arasında en hızlı büyümeyi gösterdi" dedi.

CORAL-ODEON 1,5 MİLYONU AŞTI

Geçen yıl Türkiye'ye en çok turist getiren incoming firması, Rusya ve BDT ülkeleri ağırlıklı faaliyet gösteren OTI Holding bünyesindeki Coral-Odeon firması oldu. Coral-Odeon 1 milyon 103 bini Rusya'dan olmak üzere Polonya, Ukrayna, Almanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülkelerden toplam 1 milyon 524 bin 704 turist getirdi.

İKİNCİ SIRADA AVRUPA PAZARI

Avrupa pazarından 1 milyon 484 bin 500 kişi getiren TUI-Tantur ise ikinci sırada yer aldı. TUI-Tantur'un turist getirdiği ülkeler ise şöyle sıralandı: Almanya'dan 370 bin, Rusya'dan 331 bin, İngiltere'den 250 bin, Belçika- Hollanda'dan 180 bin, Ukrayna'dan 131 bin, Polonya'dan 122 bin, İskandinav ülkelerinden 100 bin.

İLK BEŞTEKİ DİĞER FİRMALAR

Üçüncü sıradaki Anex ise 2018'de Türkiye'ye toplam 1 milyon 271 bin 200 turist getirdi. Firmanın turist getirdiği ülkeler ve sayısı şöyle: Rusya 968 bin, Ukrayna 232 bin, Kazakistan 34 bin, Beyaz Rusya ve Moldova'dan 10 bin 500'er, Polonya'dan 9 bin 500, Çekya'dan 4 bin, Macaristan'dan 2 bin.

Dördüncü sıradaki MPI-FTI 950 bini Almanya olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin, beşinci Thomas Cook-Diana 620 bini Almanya, 435 bini İngiltere olmak üzere toplam 1 milyon 155 bin turist getirdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:30 

Almanya, Rusya Federasyonu, turist, Türkiye, Güncel
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