Türkiye alevler içinde kalırken kendisine ulaşılamayan THK Başkanı Aşçı: Düğüne gitmek durumunda kaldım - Son Dakika

Türkiye genelinde 28-29 Temmuz tarihleri arasında 63 yangın meydana gelirken, halen 20 noktada devam eden yangınların söndürme çalışmalarında en etkili araçlar olarak kabul edilen yangın söndürme uçağı sayısının yetersizliğine ilişkin iddialar büyük tartışma konusu oldu.

Hangarda bekleyen ve ihaleye sokulmayarak kullanım dışı bırakılan yangın söndürme uçaklarının bulunduğu iddialarıyla gündemden düşmeyen Türk Hava Kurumu şimdi de Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'nın canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamalarla gündemde.

ELEŞTİRİLER ÜZERİNE CANLI YAYINA BAĞLADI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, THK'yi uçak kiralamak için aradığını, ancak çıkan görevliden "Burada kimse yok. Herkes saat 15.30'da çıktı. Yarın sabah arayın" cevabını aldığını açıklarken, Gürün'ün bu sözleri üzerine CNN Türk canlı yayına bağlanan Aşçı eleştirilere yanıt verdi.

"KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANIMIZ DA ARAMIŞ, HAKKINI HELAL ETSİN"

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Aşçı, Türkiye'nin 20 yangınla mücadele ettiği günün akşamında düğünde olduğunu açıkladı. Aşçı, "Bu akşam bir özel durumum vardı. Çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı. Oraya gitmek durumunda kaldım. Orada Sayın Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanımız da aramış, ona da ulaşamadık hakkını helal etsin. Ondan da özür diliyoruz bu anlamda" diye konuştu.

"THK 10 TANE BANKAYA 1,5 MİLYAR LİRA BORCU OLAN BİR KURUM"

THK'nın son durumunu da anlatan Aşçı, "Ben bu kurumun genel başkanı değilim. 2019'da yönetim krizi vuku bulmuş, mali kriz had safhaya gelmiş, biz de medeni kanuna göre kayyum heyeti olarak buraya atandık. Kurum, 10 taneye bankaya 1,5 milyar lira borcu olan bir kurum. Borçlarımızı yapılandırdık" dedi.

"UÇAKLARI KALDIRMAM İÇİN 4 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPMAM LAZIMDI"

Aşçı kullanılmayan yangın söndürme uçakları içinse şöyle konuştu:

"Şu anda gündemde olan Kanada yapımı uçaklarımız var. Bunlardan 9 tanesi kaldı. 2018 yılına kadar Orman Genel Müdürlüğü'nün yangın söndürme operasyonlarında kullandık. 2010 yılından sonra başlayan mali krizde bu uçakların yıllık bakımları yapılmamış. Ekipler Kanada'dan gelip baktılar. Bir takım parçaların standart dışı olduğunu tespit ettiler. Onları tamamlamaya çalıştık. Bu uçaklarımızı 2020-2021 ihalelerinde kullanamadık. Bu uçakları kaldırmam için 4 milyon dolarlık bir yatırım yapmam lazım. Türk Hava Kurumu'nun yangın tecrübesini kullanmak için Rusya'dan uçak kiraladık."

"PİLOTLARI ÇIKARDIK ÇÜNKÜ KURUM BORCA BATMIŞ"

Türk Hava Kurumu'nda pilotların da işten çıkarıldığını açıklayan Aşçı, "Pilotları çıkardık çünkü bu kurum borca batmış. Hiç iş yapmadan pilotları tutsaydım onların bana maliyeti 25 milyon lira olacaktı. Şu anda 25 milyon lira maliyeti uçuş yapmadan, bir ton su akmadan vermiş olacaktım" dedi.