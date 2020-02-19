Türkiye Bilimler Akademisinden "Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği" yaz okulu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye Bilimler Akademisinden 'Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği' yaz okulu - Son Dakika Ekonomi

Türkiye Bilimler Akademisinden "Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği" yaz okulu

7 saat önce

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği" yaz okulunun, 15-19 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye Bilimler Akademisinden

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Uluslararası Hukuk, Diplomasi ve İş Birliği" yaz okulunun, 15-19 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şeker, yazılı açıklamasında, Türk Dünyası Ulusal Bilim Akademileri Birliği iş birliğinde düzenleyecekleri yaz okula ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaz okulunu, Türk ve akraba topluluklarının yaşadığı kardeş, komşu, yakın ülkelerin bilim insanları arasında köprü oluşturmak, diplomatik olarak yakınlaştırmak, ilişkileri geliştirmek için başlattıklarını belirten Şeker, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuk düzeninin temelleri, diplomasi ve Türk dış politikası, teknoloji, kalkınma ve çevre alanlarında iş birliği ve anlaşmazlıkların dostça çözümü gibi pek çok konunun ders programına dahil edildiği yaz okuluna, daha önce olduğu gibi Çin Uygur Bölgesi ile Azerbaycan, Bosna Hersek, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Makedonya, Ürdün ve Moğolistan gibi pek çok ülkeden katılım bekleniyor. Hem kamu hem de özel sektördeki genç uzmanlar, lisansüstü öğrenciler ve özellikle sosyal bilimler alanında birikime sahip genç akademisyenlerin yer alacağı programda öğrencilere sertifika da takdim edilecek."

Mimar Sinan tarafından 16. yüzyılda inşa edilen Rabi Medrese'de, 15-19 Haziran'da yapılacak programa başvurmak isteyenlerin, 31 Mart'a kadar "summerschool@tuba.gov.tr" adresine, özgeçmiş ve referans mektuplarını göndermesi gerekiyor.

Muzaffer Şeker, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:12 Kaynak: AA
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