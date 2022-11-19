Türkiye'deki en ilginç okul! Bahçesinde 1901 yılında duran heykeli duyunca hayret edeceksiniz

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Türkiye'de tarihi çok öncelere dayanan birçok yapı var. Bu yapılar arasından bazılarının hikayesi ise işgal dönemiyle bağlantılı olması nedeniyle çok ilginç karşılanıyor. O yapılardan biri de Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan İskenderun Lisesi'ne ait eski bina. 1901 yılında Fransız işgali sırasında Fransız misyonerler tarafından inşa edilen bina, Türk askerinin bölgeye girmesiyle birlikte yeniden Türkiye'ye kazandırılmış.

BAHÇEDEKİ JANDARK HEYKELİ YIKILIYOR

Türk askerinin okula girdiği sırada bahçede bulunan Fransız kadın kahraman Jandark heykeli ise kısa sürede askerimizin dikkatini çekiyor. Bir süre sonra yıkılan heykelin yerine Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli dikiliyor ve bölgenin artık Türk hakimiyeti olduğu mesajı veriliyor.

JANDARK KİMDİR?

Jeanne d'Arc(6 Ocak 1412 - 30 Mayıs 1431; İngilizce: Joan of Arc, Türkçede bazen sadeleştirilerek Jan Dark şeklinde de yazılır), Yüz Yıl Savaşı boyunca İngiltere'ye karşı ülkesi Fransa'ya memleketi Lorraine'deki cephelerden başlayarak manevi anlamda büyük destek olan ve sonradan ünü Fransa'nın dört bir yanına yayılmış bir Fransız Katolik azizesidir.

OKULUN TARİHÇESİ

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren İskenderun Lisesi'nin resmi sayfasında ise tarihçeye ilişkin şu bilgilere yer veriliyor:

Okulumuz İskenderun Lisesi 1901 senesinde Fransızlar tarafından Frerler , Misyon grubu tarafından açıldı. Şimdiki 11.576 m2 lik alan üzerinde o zamanlar Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan binalar mevcut idi.

Şu anda okul bahçesinin içerisinde bulunan Atatürk büstünün olduğu yerde Jandark'ın heykeli vardı. Jandark (Jeanned'are) Fransızların İngilizlere karşı mücadelesinde 7. Charles tahta geçmesinden kral ilan edilmesinde yararlılıkları görülen bir kadın kahramandır.

1914 yılında 1.Cihan savaşı boyunca Fransızların faaliyetlerini durdurdular. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra 1918 tarihinden sonra yeniden faaliyetlere başladılar. Bu tarihten 1930'lu yıllara kadar bu okulda Türk çocuklarına rastlamak mümkün değildi. Ancak son yıllara doğru mezun olan öğrenciler arasında Türk çocuklarına rastlanmaktadır. 1895 tarihinden sonra İskenderun yöresine Türk nüfusu yerleşmeye başlamış genellikle dağlık yerlere ve köylere, Belen yöresine yerleştiklerinden deniz kenarında oturan Türk nüfusu hemen hemen yok gibiydi. 1937 yılında 27 Akvam derneği, bu dernek Birleşmiş Milletlere denk bir kuruluştur. Bı derneğin İsveçli mürükasları plespit adı altında halk oylaması gitti. Yapılan oylamada Fransızları mı istiyorsunuz-Türkleri mi istiyorsunuz denildiğinde halk çoğunlukla Türk yönetimini tercih etti.

5 Temmuz 1939 tarihinde Türk Ordusu İskenderun'a girdi. Fransızlarla yapılan Ankara antlaşmasındaki şartlar gereği 23 Temmuz 1939 tarihinde Hatay'ın anavatana ilhakından sonra tamamen Türk kontrolünde eğitim ve öğretim devam etmiştir. 15 Mayıs 1955 tarihine kadar ortaokul olarak devam eden okulumuz 15 Mayıs 1955 tarihine lise kısmının da açılmasıyla orta-lise beraber öğretime başlamış 1966-1967 öğretim yılında ortaokul bünyesinde kaldırılmış yalnız lise olarak o tarihten bu tarihe kadar öğretime devam eden bir eğitim ve irfan yuvasıdır.