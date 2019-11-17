Türkiye'de ender görülen memeli bulutlar Hatay'da görüntülendi

Türkiye'de ender olarak görünen memeli bulutlar kümesi Hatay'da görüntülendi.

Genellikle okyanus ve büyük deniz kıyılarında görülen, ülkemizde ise nadiren görülen memeli kümülüs olarak adlandırılan bulutlar, Hatay'ın deniz kıyısına en uç noktasındaki Samandağ ve Yayladağı ilçelerinin kesiştiği bölgede görüntülendi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'da sık sık görülen memeli bulut kümesi, sabah güneşin doğuşu ile birlikte muhteşem bir manzara oluşturdu.

Güneşin batışının en güzel izlendiği bölgelerden birisi olan İskenderun Körfezi'nde ise gün batımının muhteşem manzarası objektiflere yansıdı.

(Ahmet Seher/İHA)