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Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyarıda bulundu - Son Dakika

Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyarıda bulundu

20.11.2021 16:28

Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, kronik böbrek hastalığına dikkat çektiği açıklamasında şeker hastalığıyla ilgili de önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, Türkiye'de her 2 şeker hastasından 1'inin hastalığının farkında olmadığını belirterek, "Uzun zaman şeker hastalığı ile beraber yaşayıp problemlerin ilerlemesi söz konusu. Şekerin de erkenden fark edilmesi böbrek hastalığı açısından çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok sık görülen sağlık sorunlarından biri de kronik böbrek ve şeker hastalığı... Uzmanlar bu hastalıklar arasında bağlantı olduğunu belirtip, vatandaşlara uyarıda bulunuyor. Kronik böbrek hastalığına ilişkin Türk Nefroloji Derneği harekete geçti. Başlattıkları proje ile böbrek hastalığının erken tanısında vatandaşa destek olduklarını söyleyen Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, 'Toplumun yüzde 10'unda gizli böbrek hastalığı var. Yapacağımız müdahaleyi erken yapmak her şeyi hem durdurabilmek hem de geciktirmek açısından çok önemli' dedi.

Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim 'Çok tehlikeli' diyerek uyardı

YENİ PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ

Türk Nefroloji Derneği tarafından kronik böbrek hastalığına dikkat çekmek, toplumda farkındalık sağlamak amacıyla 'Sağlıklı Böbrek Sağlıklı Hayat' projesi hayata geçirildi. Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'de uygulanan projenin ikinci ayağı İstanbul Üsküdar'da yapıldı. Bugün Üsküdar Meydan'da olan tır, yarından itibaren 3 gün boyunca Kadıköy'de olacak. Proje kapsamında yola çıkan gezici tır ile vatandaşlara hızlı tanı testleri aracılığıyla idrar tahlili, tansiyon ölçümleri, ücretsiz böbrek tarama işlemi yapılıyor.

Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim 'Çok tehlikeli' diyerek uyardı

TOPLUMSAL FARKINDALIK YETERLİ DEĞİL

Toplumun yüzde 10'unda gizli böbrek hastalığı olduğunu ve bu proje ile farkındalık yaratmak istediklerini belirten Prof. Dr. Yıldız, 'Bu tır toplumdaki böbrek hastalığı, tansiyon problemleriyle ilgili bir tarama yapmak ve hastalığın yaygınlığını ortaya koymak için var. Yaklaşık 3 bin insanımızı tansiyon, şeker, böbrek hastalığı açısından taramayı amaçlıyoruz. Anında bakılan idrar tahlili ile böbrekte erken hasar bulgusu var mı' Tansiyonları nasıl? Öykülerinde şeker olup olmadığı kaydediliyor. Böbrek hastalığının en ileri evresi diyaliz evresi. 70 bin civarında diyaliz hastası var. Yaklaşık 20 bin civarında böbrek nakil hastası var. Bundan çok daha fazla erken evrede böbrek hastalarımız var? diye konuştu.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Böbrek hastalığının erken fark edilmesinin önemine dikkat çeken Yıldız, ' Yapacağımız müdahaleyi erken yapmak her şeyi hem durdurabilmek hem de geciktirmek açısından çok önemli. Erken fark edilmesi için de bu tür taramalar önemli. Özellikle her tansiyonu olan hastanın gizli böbrek hastalığı açısından tespit edilen her şeker hastasının da acaba böbrek etkileşimi var mı diye bunların erken fark edilmesi son derece önemli' dedi.

ŞEKER HASTALIĞININ FARKINDA DEĞİLLER

Yıldız, 2 kişiden 1'inin şeker hastası olduğunun farkında olmadığına dikkat çekerek, 'Uzun zaman şeker hastalığı ile beraber yaşayıp problemlerin ilerlemesi söz konusu. Şekerin de erkenden fark edilmesi böbrek hastalığı açısından çok önemli' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim Çok tehlikeli diyerek uyarıda bulundu

Şeker Hastalığı, Türkiye, Üsküdar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim 'Çok tehlikeli' diyerek uyarıda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de her 2 kişiden 1'i şeker hastalığının farkında değil! Uzman isim "Çok tehlikeli" diyerek uyarıda bulundu - Son Dakika
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