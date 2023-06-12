Türkiye'de yaşayan Suriyeli'den tepki çeken sözler: Vergi vermiyorum, 25 bin lira kazanıyorum, asgari ücretli ölsün - Son Dakika
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Türkiye'de yaşayan Suriyeli'den tepki çeken sözler: Vergi vermiyorum, 25 bin lira kazanıyorum, asgari ücretli ölsün

Türkiye'de yaşayan Suriyeli'den tepki çeken sözler: Vergi vermiyorum, 25 bin lira kazanıyorum, asgari ücretli ölsün

12.06.2023 23:16

Türkiye'de bulunan bir Suriyeli'nin sözleri tepkilere neden oldu. Kendi işini yaptığını ve vergi vermediğini söyleyen şahıs, "Aylık 25 bin lira kazanıyorum. Rahat geçiniyorum. Asgari ücretli ölsün." ifadelerini kullandı. Aynı kişi ayrıca, Türkiye'de bir sorun olmadığını ve tek eksiğin şeriat olduğunu savundu.

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Asgari Ücret, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de yaşayan Suriyeli'den tepki çeken sözler: Vergi vermiyorum, 25 bin lira kazanıyorum, asgari ücretli ölsün - Son Dakika
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