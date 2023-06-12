Türkiye'de yaşayan Suriyeli'den tepki çeken sözler: Vergi vermiyorum, 25 bin lira kazanıyorum, asgari ücretli ölsün
12.06.2023 23:16
Türkiye'de bulunan bir Suriyeli'nin sözleri tepkilere neden oldu. Kendi işini yaptığını ve vergi vermediğini söyleyen şahıs, "Aylık 25 bin lira kazanıyorum. Rahat geçiniyorum. Asgari ücretli ölsün." ifadelerini kullandı. Aynı kişi ayrıca, Türkiye'de bir sorun olmadığını ve tek eksiğin şeriat olduğunu savundu.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
12.06.2023 23:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de yaşayan Suriyeli'den tepki çeken sözler: Vergi vermiyorum, 25 bin lira kazanıyorum, asgari ücretli ölsün - Son Dakika