Türkiye'deki havucun yüzde 70'i Kaşınhanı'da üretiliyor

Konya'nın Meram ilçesindeki Kaşınhanı Mahallesi, Türkiye'nin havuç üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşılıyor.

Tarıma elverişli 2,2 milyon arazide bitkisel üretimin yapıldığı Konya Ovası'nda, son yıllarda altyapı ve üretim ekipmanlarındaki gelişmeler havuç üretimini de ön plana çıkardı.

Tarımda birçok ürünün arzında liderliği elinde bulunduran Konya'da, Meram ilçesindeki Kaşınhanı Mahallesi havuç üretimiyle dikkati çekiyor. Yeni Büyükşehir Yasası'yla mahalle statüsü kazanan 6 bin nüfuslu yerleşimin tarım alanlarında, 80 bin dekar arazide, yılda ortalama 450 bin ton havuç üretiliyor.

Son teknoloji ürünü tarım alet ve ekipmanlarıyla hasadı yapılan havuç, modern yıkama tesisinde işlemden geçirilerek paketleniyor. Tesislerde elden geçen ürün daha sonra pazarın yolunu tutuyor. Fiyatı ve rekoltesinden ötürü tercih edilen havuçta hasat, geçen ayın sonunda başladı.

Ülkede 10 kilogram havucun 7'sini bu mahalle üretiyor

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, AA muhabirine, Konya'nın hububat ve bakliyat üretiminin yanı sıra birçok kalemde liderliği elinde bulundurduğunu söyledi.

Kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kaşınhanı Mahallesi'nin, havuç üretimiyle öne çıktığını aktaran Akbulut, mahallede üretim yapan çiftçilerin uzun yıllardır havuçta ülkenin ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladığını vurguladı.

Mahallede 80 bin dekar arazide havuç yetiştiriciliği yapıldığına işaret eden Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de yılda 650 bin ton havuç üretimi yapılıyor. Bunun 450 bin tonu Konya'da üretiliyor. Konya'nın üretim oranı yüzde 65-70'i buluyor. Üretimde Konya'nın arkasından Ankara ve Hatay geliyor. Havuç, Konya'nın üretimde açık ara önde olduğu ürün grubunda yer alıyor. Meram ilçesinde Kaşınhanı Mahallesi'nde ağırlıklı olarak üretimi gerçekleştiriliyor. Havuç, bölgenin olmazsa olmaz üretim kalemi arasında yer alıyor."

Türkiye'nin havuç ihracatının 15 milyon dolar olduğuna değinen Akbulut, Konya'nın üretimiyle ihracata ve ekonomiye katkı sağladığını belirtti.

Konya üretiyor, Hatay ihraç ediyor

Havuçta hasadın başladığını anımsatan Akbulut, şunları kaydetti:

"Önceden beden işçiliğiyle hasat gerçekleştiriliyordu. Günümüzde teknoloji ilerledi. Ülkemiz bu konuda oldukça iyi bir noktada. Makine ile hasadı yapılan havuç, gelişmiş yıkama tesislerinde paketlenerek satışa hazır hale geliyor. Fiyatı ise diğer ürün gruplarına göre aşağıda kalmıyor. Üreticimiz adına sevindirici bir ürün. Uzun yıllardır da Konya, üretimde önde gidecektir. Buradaki üretim iç piyasada gidiyor. Belirli oranda ihracatı da Hatay üzerinden gerçekleşiyor. Konya havucunun ihracatı Hatay üzerinden yapılıyor."

Mahallede hasat sürüyor

Kaşınhanı'nda 50 dekarlık arazisinde yetiştirdiği havucun hasadını yapan çifti Yasin Pullu ise makine ile günlük 70 ton civarında ürünü tarladan çıkardığını aktardı.

Uzun yıllardır mahallede çiftçilik yaptığını anlatan Pullu, havucu yüksek veriminden ötürü tercih ettiğini, maliyetinin yüksek olmasına karşın kazancının iyi olduğunu dile getirdi.

Havuç üretiminin, tesis ve pazar olanaklarını da zenginleştirdiğine dikkati çeken Pullu, "Uzun yıllardır ektiğim bir ürün. Hasadı makine ile yapıyoruz. Mevsim şartları el verdiğinde kasım sonu başladığımız hasadı tamamlamaya çalışıyoruz. Tarladan çıkardığımız ürün yıkama tesisinde işlemden geçiyor. Sonrasında paketlenerek pazarın yolunu tutuyor." diye konuştu.