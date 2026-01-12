Türkiye'den İran'daki Protestolara Dış Müdahale Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Türkiye'den İran'daki Protestolara Dış Müdahale Uyarısı

Türkiye\'den İran\'daki Protestolara Dış Müdahale Uyarısı
12.01.2026 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İran'daki protestolarla ilgili dış müdahalenin olumsuz sonuçlar doğuracağını belirtti.

İki haftadır protestoların sürdüğü İran'a askeri müdahale ihtimaline Türkiye'den yanıt geldi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde dış müdahale bölgemiz için son derece olumsuz sonuçlar doğurur" dedi.

İran'da 28 Aralık'ta ekonomik kaygılarla başlayan ve kısa sürede yönetim karşıtı bir hal alan protestolar ülkenin pek çok kentine yayıldı.

Binlerce kişinin gözaltına alındığı haberleri gelirken, BBC en az 180 ölümü teyit etti. İnsan hakları can kaybının 500'e yaklaştığını söylüyor.

Protestolar, 2022 yılında Mahsa Amini'nin gözaltında ölümünün ardından patlak veren gösterilerden bu yana en büyük kitlesel eylemler.

Protestocuları koruyacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a askeri müdahale tehdidinde bulunurken, Tahran müdahale olması halinde karşılık vereceklerini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

12 Ocak Pazartesi günü AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesi kameraların karşısına geçen AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İran'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

"İran'da toplum hayatında, devlet hayatında bazı sorunlar olduğu görülüyor" diyen Çelik, bunun İran'ın "kendi öz dinamikleriyle" çözülmesi gerektiğini söyledi.

"Buraya herhangi bir şekilde dışarıdan müdahale ya da İsrail'in bahsettiği gibi bir takım yaklaşımlar bölgemiz için son derece olumsuz sonuçlar doğurur, meşru da olmaz" diye konuştu.

Çelik, "Bölgemizde çok dinamik olaylar oluyor. Tüm bu olaylar karşısında, hazırlıklarımızı en üst düzeyde tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, İsrail'in 'manipüle ettiğini' söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 10 Ocak'ta bir televizyon kanalına verdiği röportajda, İran'ın uzun yıllardır yaptırımlar altında olması nedeniyle halkın beklentilerinin gerçekleştirilemediğini ifade etti ve bu eksikliğin İsrail tarafından fırsat olarak görüldüğünü söyledi:

"Kendi sahici gerekçelerinden ve yapısal sorunlarından dolayı olan bu gösterilerin aynı zamanda yurt dışından İran'ın rakipleri tarafından da manipüle edildiği de ayrı bir gerçek. Mossad bunu gizlemiyor, kendi internet hesaplarından, Twitter hesaplarından İran halkını ayaklanmaya çağırıyor İran rejimine karşı."

İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı düzenleme ihtimali sorusuna Fidan, "İsrail'in, özellikle [İsrail Başbakanı Binyamin] Netanyahu'nun bu konuda bir isteğinin olduğunu herkes biliyor, bu bir sır değil" yanıtını verdi.

Ancak İsrail'in ABD'nin desteğini almadan böyle bir müdahaleden kaçındığını söyledi:

"Bu konuda kendisinin birtakım müttefiklerden, başta ABD olmak üzere, güvenceler almadan farklı yaptırımları ve sonuçları olabilecek bir savaşa girmekten de imtina ettiğini görüyoruz."

Fidan, Netanyahu'nun Aralık 2025'te Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde bu konuda lobi yaptığını dile getirdi.

İran ve Batı arasındaki sorunların müzakere yoluyla çözülüp, İsrail'in alabileceği olası desteğin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Fidan, "Biz bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

İsrail'in dış istihbarat ajansı Mossad, sosyal medya hesaplarından İran halkını sokaklara çıkmaya çağıran mesajlar paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu da İran halkının yanında olduğuna dair paylaşımlar yapmıştı.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Ömer Çelik, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den İran'daki Protestolara Dış Müdahale Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Sancaktepe’de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar Sancaktepe'de film gibi kurtarma: Kuş beslemek için çıktıkları çatıda mahsur kaldılar
Faciadan dönüldü İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı Faciadan dönüldü! İçinde yolcu olan otobüs binaya çarptı
WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti WSJ raporu ICE polislerinin şiddet karnesini ifşa etti
Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü Vatandaşın tepkisine aldırış etmedi, kanalizasyona beton döktü
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
Silahla yaralayıp kaçtılar Polisler peşlerine düştü Silahla yaralayıp kaçtılar! Polisler peşlerine düştü
16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro 16 yaşında ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı, serbest kalma bedeli tam 100 milyon euro
Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti Yapay zeka skandalı: Ünlü müzisyeni yanlışlıkla cinsel suçlu ilan etti
Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul’a götürdü Güne damga vuran açıklama: Galatasaray oyuncumuz için bize teklif yapmadan onu İstanbul'a götürdü
Mezarlığın altından hazine fışkırdı Üzerinde Samsun yazıyor Mezarlığın altından hazine fışkırdı! Üzerinde Samsun yazıyor

19:01
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
18:43
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama
18:24
Transferde dev derbi Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
Transferde dev derbi! Galatasaray ve Fenerbahçe aynı yıldız ismin peşine düştü
17:46
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir
17:29
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:00
Galatasaray Onyedika’yı bitirdi Maaşı da belli bonservisi de
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:40
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 19:24:03. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den İran'daki Protestolara Dış Müdahale Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.