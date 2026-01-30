Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

30.01.2026 14:12
İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde "polis korkusu" yaşadığını belirterek Endonezya'nın Bali adasına kaçmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ile iş insanı Alpaslan Kaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Taşkın, "Fuhuşa teşvik ve özendirme", "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırmak"la suçlanıyor.

MERVE TAŞKIN, TÜRKİYE'DEN KAÇMIŞTI

Sosyal medyada paylaştığı içerikler nedeniyle hakkında pek çok soruşturma açılan fenomen Merve Taşkın, geçen hafta yaptığı açıklama ile Türkiye'den ayrıldığını duyurmuştu.

Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetmişti:

"Son zamanlarda psikolojim o kadar çok bozulmuştu ki… Geceleri uyuyamıyordum. Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum. Sürekli yatağımın bir köşesine kıyafet koyuyor, kedim için etrafa mama ve su bırakıyordum. Eğer gece polisler beni gözaltına almaya gelirse diye hep hazırlıklı uyuyordum.

Günlerimi böyle daha fazla geçiremeyeceğimi fark edip kendime doğum günü hediyesi olarak Türkiye'den tek yön gidiş bileti aldım ve gittim. Kendim için bir yolculuğa çıktım. Hiçbir planım yok. Yaptığım seçimin sonucu ne olur bilmiyorum ama hiç denememek ve her geçen gün daha da tükenmek bana kötü hissettiriyordu. Seni özleyeceğim, Türkiye."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Kemal Kemal:
    insan bunu kaçırır mi,tam basilma çağında? 65 9 Yanıtla
  • caps lock caps lock:
    Vala çok iyi yapmışsın. Akıllsın. Burada at izi it izine çoktan karıştı. 19 14 Yanıtla
  • xgencox xgencox:
    suçlu isen nereye kaçarsan kaç elbet bir gün işte o gün bugün son diyeceklerdir 27 3 Yanıtla
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    o dediğin şey dünyada geöerli değil, ahiret için geçerli 11 6
  • Osman A Osman A:
    Fotolara bakıp,gelde bununla ilgili iyi şeyler düşün yada söyle. 18 3 Yanıtla
  • ERTAN1397 ERTAN1397:
    He he halamda bıyık bıraktı amca dedim herkes masum kimse suçlu değil 9 3 Yanıtla
