İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu - Son Dakika

İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu

16.12.2020 10:23
İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu, System.String[]

Dünya çapında son yıllarda giderek yaygınlaşıp milyonların takip ettiği elektronik sporda (E-Spor) Türkiye E-Spor Milli Takımı, Avrupa'da şampiyonluk yaşarken, Yaşar Üniversitesi öğrencisi Eren Demirtaş, ay-yıldızlı ekiple turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Dünya çapında son yıllarda giderek yaygınlaşıp milyonların takip ettiği elektronik sporda (E-Spor) Türkiye E-Spor Milli Takımı, Avrupa'da şampiyonluk yaşarken, Yaşar Üniversitesi öğrencisi Eren Demirtaş, ay-yıldızlı ekiple turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Türkiye E-Spor Federasyonu (TESFED) Türkiye Kupası'nın NBA2K turnuvasının galiplerinden oluşan Türkiye E-Spor Milli Takımı, FIBA E-Sports Open 2020 II Avrupa Konferansı'nda tüm rakiplerini yenerek namağlup şampiyon oldu. Yaşar Üniversitesi öğrencisi milli takım sporcusu Eren Demirtaş da gösterdiği performansla turnuvanın en değerli oyuncusu ünvanını aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), NBA2K oyununun Avrupa'da yaygın olarak oynandığı Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Ukrayna, Rusya, İsviçre, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Bosna Hersek gibi ülkelerin katılımıyla NBA 2K21 FIBA E-Sports Open 2020 II Avrupa Konferansı Turnuvası düzenledi. Basketbol Federasyonu ve TESFED işbirliği ile Türkiye, turnuvada milli takım düzeyinde temsil edildi. Milli takımda TESFED Türkiye Kupası şampiyonları 1907 Fenerbahçe E-Spor oyuncuları Eren Demirtaş, Birkan Cengir, Fatih Toprak, Görkem Göksu, Kadir Pektaş, Tansu Aksoy ile Galatasaray E-Spor'dan Mecit Can Boy ülkemizi temsil etti.MİLLİ TAKIMIMIZ NAMAĞLUP ŞAMPİYONGrup maçlarında Güney Kıbrıs'ı 97-46, Avusturya'yı 75-41, İrlanda'yı 87-32 yenen Türkiye, çeyrek finalde Letonya'yı 57-41, yarı finalde önceki turnuvanın şampiyonu İtalya'yı 56-55 ile geçti. Finallerde 3 maçlık seride Almanya ile karşı karşıya gelen milli takımımız, ilk maçı, 71-41, ikinci maçı 65-59 kazanarak 2-0 ile şampiyonluğu elde etti. Tüm maçları kazanarak namağlup bir zafer kazanan NBA2K Türkiye E-Spor Milli Takımı, büyük bir başarıya imza attı.EREN EN İYİ OYUNCUYaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi, 18 yaşındaki milli sporcu Eren Demirtaş, gösterdiği performansla turnuvanın en değerli oyuncusu ödülünü kazandı. Ay-yıldızlı ekipte yer almanın ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Eren Demirtaş, "Milli takımda olmak ve ülkemiz adına mücadele etmek zaten en büyük mutluluğumuzdu. Turnuvada en iyi oyuncu ödülünü almak, mutluluğumu taçlandırdı" dedi.BASKETBOL EN BÜYÜK TUTKUSU

Basketbolun kendisi için bir tutku olduğunu ifade eden ve E-Spora başlangıç serüvenini de anlatan Eren Demirtaş, "Basketbol oynamaya ilkokul birinci sınıfta başladım. 2 yıl lisanslı olmak üzere 6-7 yıl basketbol oynamaya devam ettim. Liseye geçince basketbolu bıraktım ama bu spora olan tutkum hiç azalmadı. 2016 yılından itibaren de bilgisayarda arkadaş grubum ile oyun oynuyordum. Ancak bu yılın başında arkadaş gurubum ile oynarken 1907 Fenerbahçe E-Spor takımı bizi bünyesine katınca daha profesyonel bakmaya başladık. TESFED Türkiye Kupası NBA2K turnuvasında takımca Türkiye şampiyonu olduk ve milli takıma seçildik. Milli takımda olmak, namağlup kazandığımız böyle bir turnuvada en iyi oyuncu seçilmek tabii ki gurur verici. Ülkemi başarıyla temsil ettiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Hedefimiz, uluslararası turnuvalarda ülkemize daha nice başarılar kazandırmak" diye konuştu.


İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu
İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu
İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu
İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu
İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu
İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu
İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu
İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu

Türkiye, Avrupa, E Spor, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu - Son Dakika Spor


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