Son Dakika Haberleri: Türkiye, fıba dünya sıralamasında 15'inci
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Türkiye, fıba dünya sıralamasında 15'inci

1 saat önce

FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, iki basamak çıkarak 15'inciliğe yükseldi.

Türkiye, fıba dünya sıralamasında 15'inci, System.String[]

FIBA dünya sıralamasında A Milli Erkek Basketbol Takımı, iki basamak çıkarak 15'inciliğe yükseldi.

FIBA, Çin'deki 2019 Dünya Kupası'nın ardından dünya sıralamasını açıkladı. Sıralamada iki basamak yükselen Türkiye, 524,6 puanla 15'inciliğe yerleşti. ABD'nin 786,4 puanla liderliğini sürdürdüğü sıralamada, son dünya şampiyonu İspanya 731,5 puanla 2'nci, 8 sıra yükselen Avustralya ise 673,6 puanla 3'üncü oldu. FIBA sıralamasına göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'ne katılacak son 8 ülke Afrika'dan Angola ve Senegal, Amerika'dan Uruguay ve Meksika, Asya'dan Çin ve Güney Kore, Avrupa'dan ise Hırvatistan ile Slovenya oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:25 Kaynak: DHA
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