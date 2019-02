"F Klavye"nin Türkiye 'de yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası" ödülleri sahiplerini buldu.Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı Ekrem Erdem Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INSTERTENO) Türk Grubu Başkanlığı ile F Klavye ve Bi·lgi· İşlem Derneği·'nce düzenlenen yarışmanın, bütün okullarda gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.Okul müfredatına "F klavye" derslerinin girmesi gerektiğini vurgulayan Erdem, "Dilimize sahip çıkalım çünkü dilimize sahip çıktığımız gün hiç şüpheniz olmasın, geleceğimiz çok daha farklı olacaktır." dedi.Dili güzel kullananların, güzel insanlar olduğuna dikkati çeken Erdem, şunları kaydetti:"Dilini iyi kullananlar, dilini zenginleştirenler ise gelecekte kültürde, sanayide, eğitimde güçlü olacaktır ve böylece dil sayesinde en iyi olarak her alanda başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Değerimiz dilimiz kadardır, bu hem millet hem de şahsi olarak böyledir."Türkiye'de F klavyenin kullanılması konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın verdiği desteğin çok büyük olduğunu vurgulayan Erdem, "Şu anda F klavye programlara girdi ama bu yeterli değil. Özel sektörün F klavyeye özellikle özel bir direnci olduğunu görüyoruz, bu direnci anlamakta zorlanıyorum, bunu da ilerde kolaylıkla aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.Yarışmaya, Türkiye genelindeki 175 okuldan toplam 787 kişi katıldı. Başarılı olan 24 yarışmacıya ödülleri takdim edildi.INSTERTENO Türk Grubu Başkanı ve Türkiye Temsilcisi Seçkin Köse, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katıldığı ödül töreni, şampiyonlarla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

