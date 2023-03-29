Türkiye internet hızıyla dünyada 107. sırada

Türkiye'de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13 dolara karşılık geldiği görüldü. Bu veriyle Türkiye; Ortadoğu ve Körfez bölgesinde internete en ucuz erişen ülke olurken, internet hızıyla dünyada 107. sırada yer aldı.

Nüfusunun, 2023 verilerine göre yüzde 83,4'ünün, başka bir deyişle her 5 kişiden dördünün internet kullandığı bilinen Türkiye, internet fiyatlarına ilişkin küresel bir sıralamada bölge liderliğini üstlendi. Cable.co.uk tarafından yürütülen ve 219 ülkenin değerlendirildiği Küresel Genişbant Fiyat Tablosu'nun 2023 verilerinde Türkiye'de internet abonelik fiyatlarının ortalama 13,17 dolar olduğu görüldü. Bu rakamla Türkiye, Körfez ve Ortadoğu ülkelerini kapsayan bölgede internetin en ucuz olduğu ülke oldu.

"GEÇTİĞİMİZ YILLARDA HATIRI SAYILIR ALTYAPI YATIRIMLARI YAPILDI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Telkotürk Genel Müdürü Emre Eskici, "Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda hatırı sayılır altyapı yatırımları yapıldı. Türkiye'de internet fiyatlarının dünya sıralamasına göre daha hesaplı olduğu çıkarımına ulaşsak da fiyatları kıyaslarken internet hızını ve kur şoklarını da dikkate almak gerekiyor" dedi.

DÜNYANIN EN PAHALI İNTERNETİ KUZEY AMERİKA'DA

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Grönland ve Bermuda'nın değerlendirildiği Kuzey Amerika bölgesi, 104,33 dolarla internetin en pahalı olduğu bölge seçildi. Kuzey Amerika'yı Okyanusya, Karayipler, Sahra Altı Afrika ve Güney Amerika izledi. Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede en pahalı internetin ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu kaydedildi.

Dünya çapında internete erişimde görülen bu fiyat uçurumunun pek çok bölge için eşitsizliğe sebep olduğuna dikkat çeken Emre Eskici, "Küresel salgın iş, okul, eğlence gibi süreçlerin tamamen dijitale taşındığı bir dönemi başlattı. Bugün kullanıcıların her gün ortalama 84 dakika video izlediğini düşündüğümüzde, Türkiye'nin 81 iline fiber ve yüksek hızlı internet sunmanın önemi bir kez daha anlaşılıyor. Telkotürk olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz altyapı yatırımları ile Türkiye'nin internet erişimini daha ileri taşımak için çalışmalara başladık" diye konuştu.

KÜRESEL ÇAPTA İNDİRME HIZI 78,62 MEGABİT

Her gün 10 milyondan fazla kullanıcının internet hızını test etmek için ziyaret ettiği Speedtest tarafından yayımlanan Şubat 2023 internet hızı verileri ise Türkiye'nin genişbant internette 32,65 megabit internet hızıyla dünya sıralamasında 107. sırada yer aldığını gösterdi. Küresel çapta ortalama indirme hızının 78,62 megabit olduğuna dikkat çeken Emre Eskici, şunları kaydetti:

"Listede değerlendirilen şehirler arasında Türkiye'den yalnızca İstanbul ve Ankara bulunuyor. Ayrıca iki şehrin de gerilediği görülüyor. 'Ezber Bozan İletişim' mottosuyla oluşturduğumuz daha yüksek hızlarda daha ucuz fiyatlı tasarlanan abonelik paketleri ve kampanya modelleri ile Türkiye'ye bu küresel sıralamalarda daha iyi bir konum sağlamak, ülkemizden daha çok şehri bu listelerde üst sıralara taşımak açısından öncü rol üstleniyor."

"YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE ABONELİK SÜREÇLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Tamamen yerli bir şirket olarak sürekli altyapı yatırımlarıyla hizmet kalitesini iyileştirdiklerini ve 81 ilde yerleşik hizmet sunmaya başladıklarını hatırlatan Emre Eskici, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Telkotürk olarak müşterilerimize limitsiz, taahhütsüz fiber paketlerini bütçelerine uygun tercihi yapabilmeleri için farklı kapsam ve fiyatlarda sunuyoruz. Yüz yüze iletişim yaklaşımımız ve evde kurulum, yerinde destek ve 7/24 canlı destek hizmetlerimizle Türkiye'nin dört bir yanını yüksek hızlı internetle uygun fiyatlara buluşturuyoruz. Çok yakında hem yapay zeka destekli abonelik yönetim çözümümüzü hem de e-devlet üzerinden kolayca abonelik hizmetini devreye alacağız. Müşteri adaylarımız, yeni TC kimlik kartlarını kullanarak mobil cihazlarından abonelik başvurusu yapabilecek veya e-Devlet üzerinden çok daha hızlı bir biçimde Telkotürk hızından yararlanmaya başlayabilecek."