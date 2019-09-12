Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Türkiye-İran 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı

38 dakika önce

Türkiye ve İran arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 90'ıncısı Ağrı'da yapıldı.

Türkiye-İran 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı, System.String[]

Türkiye ve İran arasında "Alt Güvenlik Komite Toplantısı"nın 90'ıncısı Ağrı'da yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban başkanlığındaki Türkiye heyeti ile Maku Fermandarı Hüseyin Abbasi başkanlığındaki İran heyeti, 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı için bir araya geldi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda iki ülkenin müşterek sınırlarındaki güvenlik konuları görüşüldü.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Elban, toplantının iki ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Elban, şunları kaydetti:

"Bugünkü toplantımızda alınacak kararların ile ülkelerimiz aleyhine faaliyet yürüten her türlü terör olayını en az seviyeye indirgeyeceğimiz temennisi ile şahsım ve heyet üyelerim adına, dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti heyetini en içten dileklerimle selamlıyorum. Müşterek sınırlarımızın korunmasında göstermiş oldukları gayretli çalışmalarından dolayı iki taraf güvenlik görevlilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Toplantıya, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Türkiye Cumhuriyeti Urumiye Başkonsolos Osman Peşmen, Gürbulak Mülki İdare Amiri ve Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Özdurhan, 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ertuğrul Dön, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdür Hüseyin Güllüce, Gürbulak Gümrük Bölge Müdürü Kadri Karakuş ile İranlı mevkidaşları katıldı.

Türkiye, Iğdır, Ağrı, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu: S-400'leri çalıştıracağız
Bahçeli'den 'Susamam' açıklaması: Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer Barcelona'dan Abdülkadir'e geçmiş olsun mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu ile bir araya geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 21:30:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-İran 90. Alt Güvenlik Komite Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]