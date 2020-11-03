Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

03.11.2020 18:57

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İzmir'e gönderilen yardımlara ilişkin, "1000 çadır, 1200'er adet battaniye ve yastık gönderdik.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İzmir'e gönderilen yardımlara ilişkin, "1000 çadır, 1200'er adet battaniye ve yastık gönderdik. Ayrıca, günlük 1000 kişiye yemek verebilecek aşevi hizmeti deprem bölgesine ulaştı." dedi.

Vali Çiçek ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Ataköy Mahallesi'nde yapımı devam eden parkta incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Çiçek, Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremin ardından Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığı iş birliğinde, AFAD koordinasyonunda ellerinden geldiği kadar ilk yardımları gönderdiklerini söyledi.

Afyonkarahisarlı yardımseverlerin de İzmir için yapılacak yardım kampanyalarında yer almak istediklerini dile getiren Vali Çiçek, şöyle konuştu:

"Bölgede nelerin ihtiyaç duyulduğunu yardımseverlerimize ilettik. İlk etapta enkaz çalışmalarında kullanılması için araç ve ekipler üzerine yoğunlaştık. 6 aracımız ve 30 arama kurtarma personelimizi deprem bölgesine gönderdik. Yine, 1000 çadır, 1200'er adet battaniye ve yastık gönderdik. Ayrıca, günlük 1000 kişiye yemek verebilecek aşevi hizmeti deprem bölgesine ulaştı. Şuanda orada bu hizmet veriliyor."

Çiçek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üzerinden de toplanan yardımların peyderpey İzmir'deki deprem bölgesine gönderileceğini vurguladı.

Afyonkarahisar'ın İzmir'deki depremi yüreğinde hissettiğini aktaran Çiçek, "Bizim şehrimizde deprem bölgesinde yer alıyor. Daha önceki yıllarda da depremleri yaşamış bir iliz. Dolayısıyla İzmir'i en iyi anlayacak kentlerden birisiyiz. Allah'tan ülkemize bir daha böyle kötü olayları yaşatmamasını niyaz ediyoruz." dedi.

"Afyonkarahisar'da yatay mimariyi öne çıkarmak için kentte 6. katın üzerine ruhsat vermeyeceğiz"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de İzmir'den gelecek her türlü talebe destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi'nce gelen ilk talebe hemen destek verildiğine dikkat çeken Zeybek, "Ekiplerimiz, Türk Kızılay ile İzmir'de sıcak yemek konusunda hizmet vermeye başladı. Kardeşlerimiz orada üzerlerine düşen görevleri yerine getiriyorlar." dedi.

Afyonkarahisar'da dikey mimari konusunda da açıklamada bulunan Zeybek, şöyle devam etti:

"Şehrimiz 1. derece deprem kuşağında bulunuyor. Depremin ne zaman olacağını ise bilinmez. Bizim zamanında tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu yüzden 2 Kasım'da yaptığımız meclis toplantımızda da Afyonkarahisar'da yatay mimariyi öne çıkarmak için kentte 6. katın üzerine ruhsat vermeyeceğiz. Bu önemli hususu da şehrimizde tavizsiz bir şekilde uygulayacağız. Ancak önceden ruhsat almış kişilerin de yasal haklarına dokunmayacağız. "

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek

Amir Çiçek, Deprem, Afyon, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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