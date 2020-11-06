Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika

Türkiye İzmir için tek yürek

06.11.2020 13:51

Adana Valiliği koordinesinde hayırseverlerin katkısıyla toplanan 6 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Adana Valiliği koordinesinde hayırseverlerin katkısıyla toplanan 6 tır yardım malzemesi, İzmir'deki depremzedelere gönderildi.

Vali Süleyman Elban, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Ülkenin her tarafındaki insanların İzmir'e yardım ulaştırmaya çalıştığını belirten Elban, "İlimizde depremin olduğu ilk günden itibaren, önce ekiplerimiz alana intikal ettiler. Ardından da değişik tarihlerde yardımlarımız gitti. Dün de 2 tır su gitti. Bugün de ilimizdeki hayırseverlerimizin, Valiliğimizin koordinesinde Türk Kızılay iş birliğiyle hazırladıkları yardım tırlarını gönderiyoruz." diye konuştu.

Elban, bundan sonra da yardımları İzmir'e ulaştırmayı sürdüreceklerini sözlerin ekledi.

Konuşmaların ardından insani yardım malzemelerinin bulunduğu 6 tır İzmir'e uğurlandı.

Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek
Türkiye İzmir için tek yürek

Süleyman Elban, Adana Valiliği, İzmir, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İzmir için tek yürek - Son Dakika


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