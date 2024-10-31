Türkiye Madencilikte Öne Çıkıyor

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(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada ticareti yapılan 90 madenin 70'inin Türkiye'de kaynak olarak bulunduğunu, bunlardan 22'sinin de ihraç edilebilir durumda olduğunu belirterek, "2023 yılında 270 milyar liralık hacimle gayri safi milli hasılamızın yüzde biri büyüklüğüne ulaşan madencilik sektörü, ihracatta da 5 milyar doları aşan bir düzey yakalamış durumda. Hammadde ve ürün olarak imalat sanayiine girdi sağlayan madencilik sektörü, birçok sektöre doğrudan yaptığı katkılarla ekonomiyi geliştiren özel bir sektör" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen, "MIS Madencilik Kongresi, İş Makineleri ve Ekipmanları Fuarı"nın açılış programına katıldı. Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmishi, Kuzey Makedonya'nın Ankara Büyükelçisi Jovan Manasijevski, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Meclis Başkan Yardımcısı Ali İhsan Özdemir, Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci, ATO üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetlinin yer aldığı programda konuşan Baran, madenlerin tarihten bu yana insanlık için önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin madencilik açısından kısmen kendi kendine yeten ülkeler arasında yer aldığını kaydeden Baran, dünyada ticareti yapılan 90 madenin 70'inin Türkiye'de kaynak olarak bulunduğunu, bunlardan 22'sinin de ihraç edilebilir halde olduğunu söyledi. Baran, "2023 yılında 270 milyar liralık hacimle Gayri Safi Milli Hasılamızın yüzde biri büyüklüğüne ulaşan madencilik sektörü, ihracatta da 5 milyar doları aşan bir düzey yakalamış durumda. Hammadde ve ürün olarak imalat sanayiine girdi sağlayan madencilik sektörü, birçok sektöre doğrudan yaptığı katkılarla ekonomiyi geliştiren özel bir sektör" diye konuştu.

"Dünyadaki bor rezervinin yüzde 72'si ülkemizde bulunuyor"

Türkiye'nin en zengin maden rezervinin bor olduğunu hatırlatan Baran, "Dünyadaki bor rezervinin yüzde 72'si ülkemizde bulunuyor. Dünyanın en çok mermer ve traverten ihraç eden ülkelerinden biriyiz. Çinko, bakır ve krom cevherlerimiz Çin'den Amerika'ya, İspanya'dan Hindistan'a kadar ihraç ediliyor" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın madenlerin yanı sıra hammadde kaynakları bakımından da zengin ve sektörün öncüsü bir şehir olduğunu bildiren Baran, "Trona başta olmak üzere çimento hammaddeleri, bentonit, kaya tuzu, kireçtaşı, kum-çakıl, sodyum sülfat ve mermer Ankara'nın zenginlikleri arasında yer alıyor" dedi. Baran, emek yoğun bir alan olan madencilik sektörünün doğrudan 150 bin, dolaylı olarak da 2 milyon kişiyi aşan istihdam sağladığını da dile getirdi.

Madencilik sektörünün çevre konularıyla da ilgili olduğuna dikkat çeken Baran, "İklim değişikliği konusunda kaygılar küresel düzeyde artıyor. Yeşil Mutabakat ve yeşil dönüşüm süreçlerinden en fazla etkilenecek sektörler arasında yer alan madencilik sektörünün, ihracat pazarlarımızda yaşanan değişim ve dönüşüme kayıtsız kalması mümkün görünmüyor. Sektörün öncüsü olan kuruluşlar, süreci yakından takip ediyor. Ülkemiz bir yandan yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi ve ihraç edilmesi hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, diğer yandan çevreci ve çevreyi koruyarak üretim gerçekleştirmek için de önemli adımlar atıyor. Madenlerimizde yeni çevre normlarına uygun önlemler alınarak, üretim gerçekleştirilmesi bugünün sorunu gibi gözükse de, bizim gelecek nesillere karşı en birinci sorumluluğumuz durumunda" diye konuştu.

Fuar kapsamında iş ve inşaat makineleri sektörünün de yer aldığını aktaran Baran, iş ve inşaat makineleri sektörünün Türkiye ekonomisi ve sanayisinde kilit rol oynadığını anlattı.

"Madencilik sektöründeki son gelişmeler, yenilikçi uygulamalar ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler de ele alınacak"

30 Ekim'de başlayan ve üç gün boyunca devam edecek Fuar'ın, Ankara ve ülke ekonomisine katkılarına da değinen Baran, " Almanya, İngiltere, Çin, Bosna Hersek, Afrika ülkeleri ve Türk Devletleri'nden heyetlerin yer alacağı ve global çapta iş birliği fırsatlarının oluşacağı bu organizasyonda, madencilik sektöründeki son gelişmeler, yenilikçi uygulamalar ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler de ele alınacak" dedi.

Baran, Kongo Maden Bakanı ile bir araya geldi

Baran, Fuar açılışında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Lualaba Eyaleti Maden, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Wamana Tanda Nicodème, Kosova Ekonomi Bakanı Yardımcısı Getoar Mjeku ve beraberlerindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek de yer aldı.