Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor - Son Dakika
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Deprem

Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

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Almanya Göttingen Üniversitesi'nden araştırmacılar, Türkiye'nin altında gittikçe büyüyen bir yarık keşfetti. Araştırmanın yazarı Dr. Koshnaw, ''Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Yarık, Türkiye'den Irak'a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor'' ifadelerini kullandı.

09.02.2025 18:00
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Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye'nin altında gittikçe büyüyen bir yarık keşfedildi. Araştırmada yer alan Dr. Koshnaw, "Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Yarık, Türkiye'den Irak'a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor" dedi.

TÜRKİYE'NİN ALTINDA GİTTİKÇE BÜYÜYEN BİR YARIK KEŞFEDİLDİ

Almanya merkezli merkur.de sitesinde Türkiye için endişelendirecek bir haber yer aldı. Sitenin haberine göre Göttingen Üniversitesi'nden uluslararası araştırma ekibi, Türkiye'nin güneydoğusundan kuzeybatı İran'a doğru uzanan devasa bir yarık keşfetti. Haberde bu bulgunun, dünyanın derinliklerinde meydana gelen jeolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabileceği kaydedildi. Bu yarığın yer kabuğunun derinliklerinde gerçekleşen tektonik süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülüyor.

"YARIK TÜRKİYE'DEN IRAK'A DOĞRU YAYILIYOR

Araştırmanın baş yazarı Dr. Renas Koshnaw, Göttingen Üniversitesi'nin basın açıklamasında şunları söyledi: "Bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor ve daha fazla tortu birikimi için yer açıyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu çöküntü çok daha sığ hale geliyor. Bu durum, o bölgede okyanus levhasının koptuğunu ve çekim gücünün azaldığını gösteriyor. Yarık, Türkiye'den Irak'a doğru takvimden bir yaprağın kopması gibi yayılıyor."

Araştırmacılar, incelemeleri sayesinde yer kabuğundaki çöküntünün yalnızca dağların ağırlığından kaynaklanmadığını, düşünülenden daha büyük olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Zagros Dağları'nın altında kalan ağır okyanusal levha, yer kabuğunu aşağı çekerek derin, tortu dolu bir çöküntü oluşturuyor.

TÜRKİYE'DEKİ DEPREMLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Haberde modellerin maden yataklarının aranması veya deprem risklerinin değerlendirilmesi gibi konularda faydalı olabileceği vurgulandı. "Türkiye'de sık sık şiddetli depremler meydana geldiğinden, bu süreçlerin daha iyi anlaşılması gelecekteki jeolojik değişikliklerin öngörülmesine ve daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabilir" denildi.

NACİ GÖRÜR DE UYARMIŞTI

Yer bilimci Profesör Naci Görür, 31 Ocak'ta Diyarbakır belediyesinin 'Deprem Dirençli Kentler' Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Bitlis-Zagros fay hattındaki bir depremin Diyarbakır'da büyük felakete neden olabileceğini belirterek Diyarbakır'ı deprem dirençli hale getirmek gerektiğini söylemişti.

Türkiye\'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor

Hazar Denizi, Karadeniz, Almanya, Akdeniz, Türkiye, Güncel, Deprem, Irak, Son Dakika

Son Dakika Deprem Türkiye'nin altında korkutan keşif: Yarık gittikçe büyüyüp yayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • AHMET YILMAZ:
    ÎBLÎS TAYYIB GÎTMEDEN MUSÎBETLER ÜZERÎMÎZDEN GÎTMEZ 124 147 Yanıtla
    Ferruh Şekerci:
    iblis ahmet yılmaz 1 0
    Apple User:
    aynaya bak önce senn 1 0
    sebahattin şentürk:
    kına yakasın bir tarafına 0 0
  • Oooo:
    Göttingen den gelip yarık tesbit etmişler. Bunların niyeti iyi değil abi! 49 62 Yanıtla
    Alparslan:
    evet gotumuze kadar biliyor adamlar ama bu iyi kötü niyet değil insanlar bilime.onem.veriyor sen gbi deprem olunca Allah öle istedi kader demiyor ... kısaca mal degiller 0 1
    Yaşar hikmet:
    güzel espiri. 0 0
  • Mert kursun :
    Siz kendi gotingeninizdeki yariklari inceleyin sizin ulkede yarik cok 25 36 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Önce tedbir. Sonra dua ve tevekkül. 26 18 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bi bu eksikti şimdi daha başımıza neler gelecek allah bilir 38 0 Yanıtla
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