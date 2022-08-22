Nohut üretiminde bu yıl yüzde 22,1'lik artış bekleniyor

Türkiye'nin dört bir yanında hasadı devam eden nohutta üretimin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 22,1 artarak 580 bin tona ulaşması bekleniyor.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığından edindiği bilgiye göre, nohut, yetiştirilmesi fazla zahmetli olmadığı, Anadolu'da kıraç alanlarda da ekilebildiği için çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

Tohumları kurumadan yeşil olarak da tüketilebilen nohut, kurutulmuş şekilde özellikle kış aylarında yemek olarak sofraları süslüyor. Nohutta 2020/2021 pazarlama yılı yurt içi kullanım miktarı 509 bin ton, kişi başı tüketim yıllık 5,1 kilogram, yeterlilik oranı ise yüzde 122,3 düzeyinde gerçekleşti.

Son 5 yıllık ortalama nohut üretimi ülkede 567 bin tonu bulurken ortalama verim dekar başına 116 kilogram düzeyinde hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun tahmini kapsamında 2022 yılı nohut üretiminin bu yıl geçen yıla göre yüzde 22,1 artışla 580 bin ton düzeyinde olacağı öngörüldü. Geçen yıl 475 bin ton nohut üretimi gerçekleşmişti.

Üretimin büyük bölümü İç Anadolu'daki 6 şehirde

Türkiye'de nohut üretimi yoğun olarak Ankara, Yozgat, Kırşehir, Konya, Karaman ve Çorum'da yapılıyor. Türkiye geçen yıl yüzde 14 ile en çok İran'a nohut ihracatı yaptı. İran'ı yüzde 8'er ile Pakistan ve Suriye, yüzde 6 ile Irak takip etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise ihracatta Irak, Azerbaycan, Lübnan ve Gürcistan dikkati çekti. Bu dönemde Irak ihracatta yüzde 71'lik oranla ilk sırada yer alırken bu ülkeyi yüzde 12 ile Azerbaycan, yüzde 9 ile Lübnan ve yüzde 6 ile Gürcistan izledi.

"Ülkemiz baklagillerin gen merkezi durumunda"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımda kendine yeten bir ülke olmanın, bugün gelinen noktada büyük önem taşıdığını söyledi.

Kendine yeten bir ülke olabilmek için de tohum ihtiyacının yurt içinden karşılanmasını gereklilik olarak gördüklerini vurgulayan Kirişci, tarla bitkilerinde 911 yerli ve milli çeşidin tescil ettirildiğini bildirdi.

Kirişci, tescillenen 94 çeşidin nohut, kuru fasulye, mercimek gibi yemeklik dane baklagiller olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemiz başta nohut olmak üzere baklagillerin gen merkezi durumundadır. Baklagiller; istihdama olan katkıları, ihracat potansiyelleri, ekim nöbetine kolayca girebilmeleri, nadas alanlarının azaltılmasında etkili olmaları nedeniyle önemli bir üründür."