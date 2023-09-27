Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA, görücüye çıktı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA, görücüye çıktı

Son Güncelleme: 27.09.2023 11:56

BMC tarafından üretilen ve Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, TEKNOFEST İzmir'de sergilendi. BMC, TULGA'nın seri üretimine bu yıl başlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin önde gelen ticari ve askeri kara aracı üreticisi BMC, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de yerini aldı. BMC tarafından üretilen ve Jandarmanın kullanımına sunulacak Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV aracı TULGA, festivalde ortaya çıktı. Şirket bir süredir üzerinde çalıştığı TULGA'nın prototipini, TEKNOFEST İzmir'de jandarma giydirmesiyle sergiledi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA, görücüye çıktı

SERİ ÜRETİME GEÇİLECEK

BMC, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda İçişleri Bakanlığı bünyesinde iç güvenlik görevlerinde kullanılmak üzere 300 TULGA Balistik Korumalı Devriye Müdahale Aracı üretecek. Güvenlik güçlerinin talepleri doğrultusunda geliştirilen ve üretimine başlanan ilk araçlarla yürütülecek testlerin ardından seri üretime geçilecek. BMC, zırhlı SUV aracı TULGA'nın seri üretimine bu yıl başlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA, görücüye çıktı

YÜKSEK KORUMA, ÜSTÜN PERFORMANS

TULGA, sahip olduğu üstün manevra kabiliyeti ve balistik koruma seviyesi sayesinde güvenlik ve konforu bir arada sunuyor. Araç, sahip olduğu gelişmiş zırhı ve balistik hücumlara karşı dayanıklı yapısı ile 5 kişilik taşıma kapasitesi ve yaklaşık 8 ton ağırlığa sahip bulunuyor.

TULGA SUV, 4 silindirli dizel motordan aldığı 250 beygir güçle saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor. TULGA SUV, disk frenler ve bağımsız çift salıncaklı ön-arka süspansiyonu sayesinde en zorlu arazi koşullarında bile görevini başarıyla yerine getiriyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA, görücüye çıktı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA, görücüye çıktı
Kaynak: AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye, İzmir, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA, görücüye çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA, görücüye çıktı - Son Dakika
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