Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli
Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları' paneli - Son Dakika

"Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli

6 saat önce

İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Konuşmaları" paneli serisi kapsamında Londra'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli gerçekleştirildi.

İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Konuşmaları" paneli serisi kapsamında Londra'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli gerçekleştirildi.

Kentin prestijli kulüplerinden Naval and Military Club'da gerçekleştirilen ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğündeki panele AK Parti Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ahmet Berat Çonkar, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı.

Önemli bir NATO üyesi olan Türkiye'nin bölgesine ve ihtilaflı bölgelere istikrar götürülmesinde rol aldığını belirten Çonkar, bu perspektiften NATO inisiyatiflerine de destek verdiğini dile getirdi.

Ancak ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'ı işgalinin ardından Türkiye için de durumun değiştiğini belirten Çonkar, işgal altındaki bu bölgelerde barış ve istikrarın ihmal edildiğini, bunun da Türkiye için güvenlik tehditleri oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin bütün NATO üyelerinden dayanışma beklediğini vurgulayan Çonkar, ancak Türkiye'nin bu dayanışmayı görmediğini, bunun da taraflar arasında güveni aşındırdığını kaydetti.

Çonkar, bu bağlamda bazı NATO üyesi ülkelerin terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Türkiye için beka sorunu teşkil eden terör örgütü PKK ile Suriye kolu PYD/ YPG'ye verdiği desteğe dikkati çekti.

Çonkar, NATO üyesi ülkeler arasında dayanışma ve güvenin bir numaralık öncelik olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İngilizce gerçekleştirilen panel yoğun ilgi görürken, izleyiciler arasında İngiliz ve Türk akademisyenlerin de yer aldığı görüldü.

Londra'da yarın başlayacak NATO liderler zirvesi öncesinde gerçekleştirilen paneli Çarşamba günü "Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" grubu ile gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Toplantısı takip edecek. Toplantıya Brexit'ten sorumlu eski Bakan Yardımcısı Nick de Bois başkanlık edecek.

Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları paneli

Murat Yeşiltaş, AK Parti, Türkiye, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:49 Kaynak: AA
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