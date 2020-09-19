Türkiye'nin palamudu Samsun'dan - Son Dakika

Türkiye'nin palamudu Samsun'dan

- Türkiye'nin palamudu Samsun'dan Balık halinde 20 bin kasa palamut var Av yasağının kalkmasının ardından bereketli günler geçiren Karadenizli balıkçıların yüzünü, bu sezon palamut güldürdü.

- Türkiye'nin palamudu Samsun'dan

Balık halinde 20 bin kasa palamut var

SAMSUN - Av yasağının kalkmasının ardından bereketli günler geçiren Karadenizli balıkçıların yüzünü, bu sezon palamut güldürdü. Geçen yıla oranla daha fazla çıkan palamut nedeniyle, Türkiye'nin birçok ilinden Samsun'a gelen balıkçılar, balık halindeki mezada katılarak satın aldıkları balıkları memleketlerine götürdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Halinde gece yarısından sabahın ilk ışıklarına kadar süren mezatta, tonlarca kilo palamut balığı satıldı. Genellikle çevre iller olmak üzere birçok yerden Samsun'a gelen vatandaşlar, araçlarını palamut ve çeşitli balık türleriyle doldurdu. Uzak illerden gelen vatandaşlar satıcılar ile sıkı pazarlıklara tutuştu. Palamut balığında fiyatların günden güne düşmesinin beklendiği öğrenildi.

Balıkçı Mehmet Bayrak, "Balık halinde 20 bin kasa palamut var şu anda. Bugün Türkiye'nin her tarafına dağıtacağız. İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Trabzon, Rize her tarafa göndereceğiz. Vatandaş palamuda bugün palamuda doyacak. Hamsi, istavrit, mezgit bolluk var bugün. Bu sene çok bereketli. İnsanlar bedava palamut yiyecek. Bugünden sonra 5 TL'ye kadar düşer" dedi.

Balıkçı Ali Pamuk, "Şu an çok sıcak gidiyor ama denizde bir zenginlik var bu sene. Denizden 500- 1000 kasa 1500 kasa palamut çıkaranlar oldu bugün. Buraya Türkiye'nin her yerinden balık gelir. Türkiye'nin her yerine de balık gider. Denizde balık yok diye bir şey yok var. Fakat havaların biraz daha soğuması lazım. Balık biraz daha büyüdüğü zaman daha da toplanacak. İnşallah daha da bollaşacak" diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bugün havaların sıcak olmasına rağmen palamut oldukça bol. Alıcı da satıcı da memnun. Havaların soğumasıyla beraber asıl bölgemizin balığı olan hamsi de ve diğer çeşitler de yerini alacaktır burada. Bunun yanında fiyatlarda da bir problem yok. Avcılık açısından baktığımızda Türkiye'de yaklaşık yüzde 16'ya yakını ilimizden karşılanmakta. 2019 yılı içerisinde de Türkiye'de avcılık açısından birinci sıradayız" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balık Hali'nin Müdürü Adem Erbay ise, "Tüm hizmetlerimizde elimizden geldiğini yapıyoruz. Samsun olarak avcılıkta yerimiz belli. Büyükşehir Belediyesi olarak da biz burada tüm salgın önlemlerimizi aldık. Pandemiden ötürü balıkçıda sıkıntı olmadı ama balıkta artış var. Daha da artıyor. Geçen senenin en az iki misli şu anda biz miktar olarak geçiyoruz. Daha da iyi olacak. Fiyatlar memnun. Vatandaş memnun" sözlerine yer verdi.

Türkiye'nin palamudu Samsun'dan

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Samsun, Balık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin palamudu Samsun'dan - Son Dakika Ekonomi

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