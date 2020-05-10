Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfından ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Türkiye Petrolleri ile İskender Zülfikari Vakfı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamada, Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri ile İskender Zülfikari Vakfının, ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığı belirtildi.

Gıda yardımlarının Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı ekiplerince, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ihtiyaç sahibi 15 bin aileye ulaştırıldığı aktarılan açıklamada, ilk gıda yardımı paketinin Isparta'da teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada, gerekli hijyen koşulları çerçevesinde hazırlanan, dağıtımında da aynı koşullara hassasiyet ve özenle uyulan gıda yardım paketlerinin Isparta, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Bitlis, Siirt, Van ve Muş illerinde dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Petrolleri Satış ve Pazarlama Direktörü Şakir Memikoğlu, Türkiye'nin güçlü geleceği için dün ve bugün olduğu gibi yarın da desteklerini sürdüreceklerini ve dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Özellikle bu dönemde sosyal dayanışmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Memikoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ramazan destek paketlerimiz, Türkiye'nin markası olarak her zaman üzerine düşeni yapan Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfının ülkemizle ve toplumumuzla olan dayanışma ve birlikteliğini temsil ediyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonu ile paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine hem ailelerimizin hem de ekiplerimizin hijyen koşullarını gözeterek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin sağlıklı günlerine en kısa sürede dönmesi için gece gündüz demeden, yakınlarından ayrı kalarak benzeri olmayan bir vefa örneği gösteren tüm sağlık çalışanlarına Türkiye Petrolleri ve İskendiyar Zülfikari Vakfı adına teşekkür ediyorum. Sadece akaryakıt istasyonlarımız ve vakfımız aracılığıyla sunduğumuz hizmet ve desteğimiz ile değil ramazan döneminde bir örneğini hayata geçirdiğimiz yardımlarımızla da sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı projede bizi ihtiyaç sahipleriyle buluşturan, Biz Bize Yeteriz kampanyasını başlatan Cumhurbaşkanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve projenin tüm operasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."