Savunma İhracatında Rekor Artış

03.01.2026 16:49
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 2025 yılında toplamda 10 milyar 54 milyon dolara çıkarak yüzde 48'lik bir artış sağladığını açıkladı. Görgün, bu başarının milli teknoloji hamlelerinin ve uluslararası iş birliği faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin savunma sanayinin küresel ölçekte güvenilir bir iş ortağı haline geldiğini belirtti.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Savunma ve havacılık ihracatımız, 9 milyar 870 milyon dolar mal ve 184 milyon dolar savunma sanayi hizmet olmak üzere geçtiğimiz yıla oranla toplamda yüzde 48'lik bir artışla 10 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleşerek bugüne kadar ulaşılan en yüksek noktaya çıkmıştır" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı dış ticaret verilerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 2025 Yılı Dış Ticaret Verileri Açıklaması Töreni, savunma sanayimiz adına tarihi bir rekora sahne olmuştur. Savunma ve havacılık ihracatımız, 9 milyar 870 milyon dolar mal ve 184 milyon dolar savunma sanayi hizmet olmak üzere geçtiğimiz yıla oranla toplamda yüzde 48'lik bir artışla 10 milyar 54 milyon dolar olarak gerçekleşerek bugüne kadar ulaşılan en yüksek noktaya çıkmıştır. Bu güçlü yükseliş, sektörümüzün yalnızca büyüklüğünü değil; istikrarlı, sürdürülebilir ve yüksek katma değerli bir yapıya kavuştuğunu da açık biçimde ortaya koymaktadır. Bu rakamlar; milletimizin tarih boyunca taşıdığı savunma aklının, bugün milli teknolojiyle kurumsallaşan güçlü bir iradeye dönüştüğünün açık bir göstergesidir. Bu topraklarda savunma; devlet olmanın, barışı korumanın ve geleceği güvence altına almanın asli bir sorumluluğu olarak görülmüştür. Bugün bu sorumluluk; füze sistemlerinden radar teknolojilerine, İHA'lardan elektronik harp ve uzay kabiliyetlerine uzanan geniş bir yelpazede kararlılıkla sürdürülmektedir" dedi.

'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİNDE İSTİKRAR ÜRETEN, GÜVEN VEREN VE YÖN GÖSTEREN ÜLKE'

Görgün, devamında şu değerlendirmeyi yaptı: "Elde edilen bu ihracat rekoru; Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Milli Yetkinlik Hamlesi'nin, devlet aklıyla sanayi gücünün aynı hedefte buluşmasının somut ve kalıcı bir sonucudur. Bu başarı aynı zamanda; son yıllarda kararlılıkla yürüttüğümüz uluslararası iş birliği faaliyetlerinin, savunma diplomasisinin ve çok boyutlu dış açılım politikamızın da bir yansımasıdır. Ortak geliştirme projeleri, teknoloji paylaşımı, karşılıklı üretim modelleri ve uzun vadeli stratejik ortaklıklar sayesinde Türk savunma sanayi, küresel ölçekte güvenilen ve tercih edilen bir iş ortağı haline gelmiştir. Savunma sanayimiz bugün; ülkemizin geneline yayılan üretim gücüyle, çok sayıda ülkeye ihracat yapan, yüz binlerce nitelikli çalışanıyla istihdam oluşturan, on binlerce ailenin geçimini sağladığı stratejik, derinlikli ve sürdürülebilir bir ekosistem niteliğindedir. Bu artış; önümüzdeki dönemde daha yüksek ihracat rakamlarının, daha derin teknolojik yetkinliğin ve daha güçlü küresel etkinliğin habercisidir. Türkiye, bölgesel bir güç olarak küresel barışa ve istikrara katkı sunan savunma anlayışıyla yoluna kararlılıkla devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü irade sayesinde; savunma sanayimiz bugün kendi teknolojisini geliştiren, dünyaya ihraç eden ve uluslararası güven tesis eden bir konuma ulaşmıştır. Bu tarihi başarıda emeği geçen; ana yüklenici firmalarımızdan alt yüklenicilerimize, KOBİ'lerimizden araştırma enstitülerimize, üniversitelerimizden teknoloji geliştirme merkezlerimize, mühendislerimizden teknisyenlerimize, kamu kurumlarımızdan sahadaki tüm paydaşlarımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımızın fedakarca görev yapan personeline, Savunma ve Havacılık Sanayii İhracatçılar Birliğimize ve bize güvenerek ürünlerimizi tercih eden dost ve müttefik ülkelere savunma sanayi ekosistemimizin her bir bileşenine gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye, savunma sanayinde istikrar üreten, güven veren ve yön gösteren bir ülkedir."

Kaynak: DHA

