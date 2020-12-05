Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor - Son Dakika

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor

05.12.2020 21:43

Türkiye, salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Sıcaklıkların doğu bölgelerde sıfırın altına düşmesi beklenirken Çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, serin ve yağışlı hava geliyor. Yarın Doğu Karadeniz, İstanbul ve Muğla'nın kıyı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek.

Pazartesi günü serin ve yağışlı hava, Akdeniz'in doğu ve batısında, Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Yağışların Batı Akdeniz'de kuvvetli olması öngörülüyor.

ÇARŞAMBA'DAN İTİBAREN KAR GELİYOR

Salı günü ise yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü doğu kesimlerde yağış kar şeklinde olacak.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte doğu bölgelerde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

İşte Türkiye geneli 4 günlük hava durumu:

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Çarşamba kar geliyor
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Çarşamba kar geliyor
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Çarşamba kar geliyor
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Çarşamba kar geliyor
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor

Türkiye, Muğla, Salı, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor - Son Dakika


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