Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 99. Durağı Konya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 99. Durağı Konya

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 99. Durağı Konya
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WhiteBIT TR ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 99. etkinliğiyle 2 Kasım’da Konya’da gerçekleşecek. İş, teknoloji ve finans dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek organizasyonda yapay zekânın iş dünyasına etkileri, dijital ekonomide yeni iş modelleri ve finansın dönüşümü ele alınacak.

İSTANBUL — Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 12. yılında Anadolu’daki etkinlik serisini Konya ile sürdürüyor. Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde, WhiteBIT TR ana sponsorluğunda, Konvotech elmas sponsorluğunda, WSI iş ortaklığında ve CARF stratejik partnerliğinde düzenlenecek etkinlik, 2 Kasım’da Dedeman Konya Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilecek. “Yapay Zekâdan Yapan Zekâya” temasıyla hazırlanan program, Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ile Türkiye Teknoloji Buluşmaları Kurucusu ve Eticaret A.Ş. CEO’su Merter Özdemir’in konuşmalarıyla başlayacak.

Finansın dönüşümü ve yapay zekânın iş dünyasına etkileri konuşulacak

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “Paranın Dijitalleşmesinden Finansın Dönüşümüne” başlıklı sunumunda, paranın tarihsel gelişiminden günümüz finans sistemine uzanan süreci değerlendirecek. Turan, blockchain teknolojisi, kripto varlıklar, stablecoinler ve tokenizasyonun finans dünyasındaki rolüne ve küresel finansın geleceğine etkilerine değinecek.

Yapay zekânın üretim süreçleri, operasyonel verimlilik ve şirketlerin rekabet gücü üzerindeki etkileri ise “Yapan Zekâ Çağında Ticaretin Yeni Kuralları” panelinde konuşulacak. Av. Muhammet Emre Akkaş’ın moderatörlüğündeki panelde, Koyuncu Grup İcra Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, Teknopalas Yüksek Teknoloji CEO’su Fahrettin Oylum ve TUSAŞ Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey yer alacak.

Yapay zekâ, şirketlerin günlük operasyonlarına taşınıyor

Yapay zekâ teknolojileri, yalnızca içerik üretimi ve soru-cevap uygulamalarıyla sınırlı kalmayıp şirketlerin karar alma ve operasyon süreçlerinde de daha fazla yer buluyor. Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın elmas sponsoru Konvotech, kurumsal yapay zekâ çözümleriyle bu dönüşümün örneklerinden birini sunuyor. Şirketin geliştirdiği çözümler, kurumsal verilerin analizinden müşteri iletişiminin otomasyonuna, yazılım geliştirme süreçlerinden WhatsApp üzerinden yürütülen iş akışlarına kadar farklı alanlara odaklanıyor. Bu yaklaşım, yapay zekânın işletmeler için bağımsız bir araç olmaktan çıkıp günlük işleyişe entegre edilen bir teknolojiye dönüşmesini gündeme taşıyor.

Dijital ekonomide yeni iş modelleri değerlendirilecek

WhiteBIT TR Genel Müdür Yardımcısı Ebru Karayel Çınar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Dijital Ekonomide Yeni İş Modelleri” paneline, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve WSI AI Governance Partner Ali Taylan Bilik katılacak. Panelde, dijitalleşmenin iş dünyasına etkileri, değişen ekonomik dinamikler ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar üzerinde durulacak.

Deniz Dikkaya’nın moderatörlüğünü üstleneceği “Dijital Ticaretin Geleceği” panelinde ise HGO Teknoloji A.Ş. Finans ve Strateji Direktörü Büşra Özden, The Blue Red Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ A.Ş. CEO’su Ekrem Tekin ve Exenify CEO’su Esat Çetin, teknolojinin ticaret üzerindeki etkilerini ve sektörün geleceğini değerlendirecek.

Etkinlik kapsamında Konvotech Kurucu Ortağı Furkan Demir, NAR AI CEO’su Şebnem Tanyaş, LEVELUP CEO’su Onur Yılmaz, IQ vision Kurucusu Emre Hekim, WSI AI Governance Partner Ali Taylan Bilik, TesterYou Kurucusu Dr. Barış Sarıalioğlu ve stratejist Sezin Sivri de farklı başlıklardaki sunumlarıyla katılımcılarla buluşacak.

Deniz Dikkaya’nın moderatörlüğünü üstleneceği etkinlik, saat 12.00’de başlayacak ve 18.00’e kadar devam edecek.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve kayıt işlemlerine https://www.teknolojibulusmalari.com/ adresinden ulaşılabilecek. 

Yapay ZekaTürkiyeFinansKonyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi Manzarayı görünce dayanamadı Otomobil takla attı, haberi alan anne koşarak geldi! Manzarayı görünce dayanamadı
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Uyarı bu kez bakanlıktan geldi İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi Gerçek bambaşka çıktı Kaputtaki görüntü polisi harekete geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
16:01
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata Silmek zorunda kaldılar
Yarım milyon izlenen Uzak Şehir fragmanında skandal hata! Silmek zorunda kaldılar
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:36
Türkiye Kupası’nda ilginç olay Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
Türkiye Kupası'nda ilginç olay! Bir dakika bile oynamadılar, 3-0 kazanıp tur atladılar
15:26
Babasını tanımayan yok Tatil pozları olay oldu
Babasını tanımayan yok! Tatil pozları olay oldu
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
15:23
İsrail’de seçim sürprizi Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
İsrail'de seçim sürprizi! Netanyahu dalga geçtiği partiye muhtaç oldu
15:15
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:34:37. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 99. Durağı Konya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android