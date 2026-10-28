Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 99. Durağı Konya

İSTANBUL — Türkiye Teknoloji Buluşmaları, 12. yılında Anadolu’daki etkinlik serisini Konya ile sürdürüyor. Konya Ticaret Odası ev sahipliğinde, WhiteBIT TR ana sponsorluğunda, Konvotech elmas sponsorluğunda, WSI iş ortaklığında ve CARF stratejik partnerliğinde düzenlenecek etkinlik, 2 Kasım’da Dedeman Konya Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilecek. “Yapay Zekâdan Yapan Zekâya” temasıyla hazırlanan program, Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk ile Türkiye Teknoloji Buluşmaları Kurucusu ve Eticaret A.Ş. CEO’su Merter Özdemir’in konuşmalarıyla başlayacak.

Finansın dönüşümü ve yapay zekânın iş dünyasına etkileri konuşulacak

WhiteBIT TR Yönetim Kurulu Başkanı Onur Turan, “Paranın Dijitalleşmesinden Finansın Dönüşümüne” başlıklı sunumunda, paranın tarihsel gelişiminden günümüz finans sistemine uzanan süreci değerlendirecek. Turan, blockchain teknolojisi, kripto varlıklar, stablecoinler ve tokenizasyonun finans dünyasındaki rolüne ve küresel finansın geleceğine etkilerine değinecek.

Yapay zekânın üretim süreçleri, operasyonel verimlilik ve şirketlerin rekabet gücü üzerindeki etkileri ise “Yapan Zekâ Çağında Ticaretin Yeni Kuralları” panelinde konuşulacak. Av. Muhammet Emre Akkaş’ın moderatörlüğündeki panelde, Koyuncu Grup İcra Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, Teknopalas Yüksek Teknoloji CEO’su Fahrettin Oylum ve TUSAŞ Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey yer alacak.

Yapay zekâ, şirketlerin günlük operasyonlarına taşınıyor

Yapay zekâ teknolojileri, yalnızca içerik üretimi ve soru-cevap uygulamalarıyla sınırlı kalmayıp şirketlerin karar alma ve operasyon süreçlerinde de daha fazla yer buluyor. Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın elmas sponsoru Konvotech, kurumsal yapay zekâ çözümleriyle bu dönüşümün örneklerinden birini sunuyor. Şirketin geliştirdiği çözümler, kurumsal verilerin analizinden müşteri iletişiminin otomasyonuna, yazılım geliştirme süreçlerinden WhatsApp üzerinden yürütülen iş akışlarına kadar farklı alanlara odaklanıyor. Bu yaklaşım, yapay zekânın işletmeler için bağımsız bir araç olmaktan çıkıp günlük işleyişe entegre edilen bir teknolojiye dönüşmesini gündeme taşıyor.

Dijital ekonomide yeni iş modelleri değerlendirilecek

WhiteBIT TR Genel Müdür Yardımcısı Ebru Karayel Çınar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek “Dijital Ekonomide Yeni İş Modelleri” paneline, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Kırcova, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur ve WSI AI Governance Partner Ali Taylan Bilik katılacak. Panelde, dijitalleşmenin iş dünyasına etkileri, değişen ekonomik dinamikler ve yeni teknolojilerin sunduğu fırsatlar üzerinde durulacak.

Deniz Dikkaya’nın moderatörlüğünü üstleneceği “Dijital Ticaretin Geleceği” panelinde ise HGO Teknoloji A.Ş. Finans ve Strateji Direktörü Büşra Özden, The Blue Red Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ A.Ş. CEO’su Ekrem Tekin ve Exenify CEO’su Esat Çetin, teknolojinin ticaret üzerindeki etkilerini ve sektörün geleceğini değerlendirecek.

Etkinlik kapsamında Konvotech Kurucu Ortağı Furkan Demir, NAR AI CEO’su Şebnem Tanyaş, LEVELUP CEO’su Onur Yılmaz, IQ vision Kurucusu Emre Hekim, WSI AI Governance Partner Ali Taylan Bilik, TesterYou Kurucusu Dr. Barış Sarıalioğlu ve stratejist Sezin Sivri de farklı başlıklardaki sunumlarıyla katılımcılarla buluşacak.

Deniz Dikkaya’nın moderatörlüğünü üstleneceği etkinlik, saat 12.00’de başlayacak ve 18.00’e kadar devam edecek.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi ve kayıt işlemlerine https://www.teknolojibulusmalari.com/ adresinden ulaşılabilecek.