Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

28.01.2026 13:02
ATO Başkanı Baran, Türkiye-Türkmenistan ticaretini 5 milyar dolara çıkarma hedefini açıkladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "2024 yılında yaklaşık 1,1 milyar doları ihracatımız olmak üzere toplam 2,2 milyar dolar düzeyinde ticaret hacmimiz mevcut. Bu rakamı kısa sürede iki katına, yani 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev'i makamında konuk etti. Görüşmede ATO Genel Sekreteri Ahmet Güran, Genel Sekreter Yardımcısı Abdurrahman Karabudak ve EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de yer aldı. Ziyarette Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin diplomatik bağların ötesinde bir anlam taşıdığını ifade ederek, iki ülkenin ortak tarih, dil ve kültür temelinde güçlü bir kardeşlik ilişkisine sahip olduğunu söyledi. Türkiye'nin Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsüne destek verdiğini hatırlatan Baran, Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının Türk dünyası ve bölge açısından barış, istikrar ve kalkınma için yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Türkmenistan'ın Orta Asya coğrafyasındaki stratejik konumuna dikkati çeken Baran, Orta Asya'nın küresel ticaret, enerji, lojistik ve üretim açısından önemli merkezlerden biri haline geldiğini, Türkiye'nin de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya açılan konumuyla bu büyük coğrafyanın doğal tamamlayıcısı olduğunu kaydetti.

"Ticaret hacmimizi kısa sürede 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

Ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazandığını belirten Baran, "2024 yılında yaklaşık 1,1 milyar doları ihracatımız olmak üzere, toplam 2,2 milyar dolar düzeyinde ticaret hacmimiz mevcut. Bu rakamı kısa sürede iki katına, yani 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk müteahhitlik firmaları 50 milyar doları bulan bini aşkın projeyi başarıyla tamamladı"

Türkiye'nin önemli bir yatırım ortağı haline gelen Türkmenistan ile özellikle enerji, inşaat, tarım ve tekstil sektörlerinde iş birliklerinin güçlendiğini ifade eden Baran, "Türk özel sektörünün dünyada en fazla proje üstlendiği ülkelerin başında gelen Türkmenistan'da Türk müteahhitlik firmaları bugüne kadar değeri 50 milyar doları bulan bini aşkın projeyi başarıyla tamamladı. Önemli gaz ve petrol rezervleri bulunan Türkmenistan ile ülkemiz arasında enerji sektöründe iş birlikleri de devam ediyor" diye konuştu.

Baran, mevcut konjonktürde atılacak adımların iki ülkenin yanı sıra bölgesel ve küresel ekonomi ile istikrara katkı sağlayacağını kaydetti. ATO Başkanı Baran, Ankara'nın 2026 yılında Türk dünyasının turizm başkenti seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu yıl Türkmenistan başta olmak üzere tüm Türk devletlerini Ankara'da ağırlamayı beklediklerini söyledi. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak üyelerin Türkmenistan ile ticaretini artırmak, yatırım ortamını geliştirmek ve ortak projelerin önünü açmak için kamu ve özel sektörle koordineli şekilde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

"Türkmen doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak istiyoruz"

Büyükelçi Mekan Ishanguliyev ise, BOTAŞ ile Türkmengaz arasında imzalanan anlaşma ile Türkiye'nin Türkmenistan'dan swap yoluyla doğalgaz almaya başladığını bildirdi. Büyükelçi Ishanguliyev, Türkmenistan'ın çok büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğunu belirterek, bu kaynakların 200 yıl boyunca Türkmenistan'ın yanı sıra çevre ülkelerin ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde olduğunu söyledi. Ishanguliyev, "Enerji ihracatımızda farklı pazarlara açılmayı hedefliyoruz. Türkiye, coğrafi konumu ve mevcut altyapısıyla bu süreçte kilit bir enerji koridoru konumunda. Türkmenistan doğal gazını Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya ulaştırmak, iki ülke ilişkileri ve Avrupa'nın enerji güvenliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Ishanguliyev, söz konusu hatla birlikte yıllık 40-50 milyar metreküp seviyesinde doğal gazın Türkiye ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Türkmen gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınmasının Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı sağlayacağını ifade eden Ishanguliyev, enerji alanında kurulacak güçlü iş birliklerinin iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri de ileri bir noktaya taşıyacağını söyledi. Ishanguliyev, enerji projeleriyle birlikte Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin kısa sürede daha da artacağına inandıklarını dile getirdi. Büyükelçi Ishanguliyev, görüşmede ayrıca Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları, şehircilik projeleri, sanayi bölgeleri, Türk müteahhitlik firmalarının ülkede üstlendiği projeler, Türkmenistan'ın nüfus yapısı, yurt dışında yaşayan Türkmenler ile iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara da değindi. - ANKARA

Kaynak: İHA

