Türkiye Üzerine Oynanan Tüm Oyunları Sandık ile Bozmuştur"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş , "Darbeciler, arkalarındaki güçler, bütün bu senaryoları oynamaya çalışanlar ne oyun ortaya koydularsa millet bu oyunları sandıkta bozmuştur. Allah'a çok şükür. Dolayısıyla sahip çıkacağımız, gerçekten göz bebeği gibi koruyacağımız yer demokrasidir. Demokrasi sandıklarıdır." dedi.Kurtulmuş, partisinin Çanakkale İl Başkanlığınca düzenlenen yerel seçim öncesi teşkilat aday ve adayları buluşma programında yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin önemli bir seçim sürecine girdiğini söyledi.Türkiye'de her seçimin önemli olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Şunu ifade etmek isterim ki 1946 seçimi dahil, ki 1946 seçimini bu salonda hatırlayan yoktur, kitaplardan okuduğumuz 1946 seçimi sahte bir seçimdir. Oylar başka çıkmış, sonuçlar başka çıkmıştır. Türkiye'nin henüz tek parti devrinden kurtulamadığı bir seçimdir. Ama olsun o seçim bile Türkiye demokrasisine çok büyük bir katkıda bulunmuştur. 1946 seçiminden sonra 1950 seçimiyle milletimiz büyük bir sandık zaferiyle eski devri geride bırakmış, tek parti istikdadından kurtulmuş, o dönemdeki baskılardan bir şekilde kurtulmuş, Türkiye'yi kurtarmıştır. Ondan sonraki dönemlerde 1950'den sonra, darbelerden sonra bile bu millet sandığa koşarak darbelerin sonuçlarını demokrasiyle düzeltmiş, sandık sonuçlarıyla düzeltmiştir." diye konuştu.Kurtulmuş, seçmenin 12 Eylül 'e, 12 Mart'a ve 28 Şubat 'a da en büyük cevabı sandıkta verdiğini vurguladı. 27 Nisan e-muhtırasına karşı da en büyük cevabın yine millet tarafından sandıkta verilerek AK Parti'ye sahip çıkıldığına işaret eden Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:"Türkiye'de çok yakın siyasi tarihimizde de bütün karmaşık dönemlerde millet ne zaman zora düşse sandıkta sonuçları düzeltmiştir. Hatırlayın, yakın zamanda gezi parkı olaylarıyla başlayan, 12-25 Aralık ile başlayan, daha öncesi 7 Şubat MİT kriziyle başlayan, 15 Temmuz ile devam eden Türkiye'yi köşeye sıkıştırma senaryolarından Allah'a çok şükür Türkiye sandık yolu ile kurtulmuştur. Darbeciler, arkalarındaki güçler, bütün bu senaryoları oynamaya çalışanlar ne oyun ortaya koydularsa millet bu oyunları sandıkta bozmuştur. Allah'a çok şükür, dolayısıyla sahip çıkacağımız gerçekten göz bebeği gibi koruyacağımız yer demokrasidir. Demokrasi sandıklarıdır. Bu millet çoğunluğu itibariyle yanlışlığa ittifak etmez. Milletin çoğunluğu her zaman kendi şartları içerisinde doğru olanı bulmuş ve doğru olanı takip etmiş ve ona destek vermiştir."Konuşmaların ardından İl Başkanı Gültekin Yıldız , Kurtulmuş'a tablo hediye etti.Yemeğe, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan , AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu , AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider , eski milletvekilleri, parti üyeleri ve davetliler katıldı.Buradaki törenin ardından Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, "Troya Hazineleri-Asırlık Hasret" belgeseli gösterimi için Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi'ne geçti.ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu ve belgeselin yönetmeni Nihal Ağırbaş tarafından karşılanan Kurtulmuş, belgesel ekibinden bilgi aldı.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gösterimden önce yaptığı konuşmada ise kültür ve sanat alanında fevkalade büyük bir sömürünün olduğunu söyledi.Emperyalizmin diğer alanlarında olduğu gibi fiili olarak da bu kültür sanat alanında da olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Gidiyorsunuz Bergama müzesi buradan gitmiş, gidiyorsunuz Almanya Paris 'teki müzeye, Amerika 'da ki müzelere metropoliten müzelere buradan bir çok şey gitmiş. Dünyanın her yerinden hırsızlık yapmışlar çalmışlar. Milletin milletlerin farklı farklı yerlerde ki eserlerine değerlerine el koymuşlar. Şimdi bu Suriye 'de ki durumu gördüğümüzde Orta Doğu 'da ki savaşı gördüğümüzde herkes terör örgütlerine takılıp kalıyor ama ben her haber izlediğimde acaba buğun nereden, Suriye'nin neresinden hangi sanat eseri yine nereye kaçırıldı diye gerçekten iç geçiriyorum. Birkaç sene sonrada göreceğiz. O Şam 'ın, Halep'in canım şehirlerin sanat eserlerinin Avrupa 'nın büyük müzelerinde sergilendiğini ne yazık ki göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Daha sonra belgeselin gösterimine geçildi."Troya Hazineleri-Asırlık Hasret"Yapımcılığını ve yönetmeliğini Nihal Ağırbaş'ın yaptığı belgeselin senaryosu gazeteci Ömer Erbil tarafından kaleme alındı.Belgeselde Schliemann'ı tiyatro ve sinema oyuncusu Cenan Çamyurdu canlandırdı. Troya Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Doç Dr. Ali Sönmez ile Arkeolog Nezih Başgelen filmin danışmanları arasında yer aldı. Belgesel, 2018 Troya Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen tek film oldu.Heinrich Schliemann'ın kazı notları ve hatıralarından alıntılarla oluşturulan senaryoda, Schliemann'ın rotası, Çanakkale'de araştırma yaptığı yerler, eserleri kaçırdığı Karanlık Liman dahil tüm gerçek mekanlar belgeselde görüntülendi.