Türkiye ve Kosova arasında 'Sinematografik İş Birliği' anlaşması imzalandı - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi arasında, sinema sektörleri arasında yüksek düzeyde iş birliği sağlamak amacıyla 'Hükümetlerarası Sinematografik İş Birliği' anlaşması imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Emek Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza törenine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi'nin yanı sıra protokol üyeleri katıldı.

'665 PROJE TİKA KURULUŞUMUŞUZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ'Burada yaptığı konuşmada, Kosova ile Türkiye arasında tarihsel ve kültürel bağların olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Bugün sizi burada görmekten çok mutluyuz. Halklar birbirini kendine her daim kardeş görmektedir. Pek çok geleneğimize kadar, benzer yönlerimiz var. Bakanlığımız birimlerinden TİKA tarafından da ilişkilerimizi kuvvetlendirmek, ortak tarihi geçmişimizi geliştirmek için birçok proje desteklenmekte. Bugüne kadar 665 proje TİKA kuruluşumuz tarafından gerçekleştirildi. Bundan sonra da yeni projelere devam edeceğiz. Özellikle ortak mirasımızı temsil eden Osmanlı döneminden kalma yapılarımızdan tutun da kültürel faaliyetlerimiz ve Kosova'nın ihtiyaç duyduğu bazı altyapı faaliyetlerimizin TİKA tarafından restorasyonu ve yapılması devem edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da hem Kosova hem de Balkanlarla olan ilişkilere çok önem vermekte" dedi. 'TÜRKİYE AMERİKA'DAN SONRA EN BÜYÜK DİZİ İHRAÇ EDEN ÜLKE'Sinema ve dizi sektörünün Türkiye'de çok gelişmiş durumda olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Özellikle dizi ve filmler konusunda Amerika'dan sonra en büyük dizi film ihraç eden ülke Türkiye. Bu vesile ile Türkiye hem halkını hem kültürünü hem sosyal yaşamını hem Türkiye'nin önemli noktalarını, coğrafyasını tüm dünyaya tanıtma fırsatı buluyor. Hatta biliyorsunuz ' Muhteşem Yüzyıl ' dizisi çok meşhur oldu. Onun sayesinde Osmanlı tarihini de dünya sinematografik bir yöntemle tanıma fırsatı buldu. Son zamanlarda Güney Amerika ve Brezilya 'da da Türk dizileri popüler olmuş. Yeni doğan çocuklarına Türk kahramanların isimlerini vermeye başlamışlar. Anlaşma sayesinde iki ülkenin ortak prodüksiyonlarında da aynı verimliliği, aynı kaliteyi yakalayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi ise Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Bu Türkiye ile aramızda imzalanan ilk anlaşma değil. Ama tekrar teşekkür ederim Kosova'nın her döneminde yardımcı olduğunuz için" ifadesini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından iki ülke arasında sinema sektörleri arasında yüksek düzeyde iş birliği sağlamak amacıyla, 'Hükümetlerarası Sinematografik İş Birliği' anlaşması imzalandı.

Görüntü dökümü: KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kosova Cumhuriyeti Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi'nin toplantı odasında detay görüntüleriBakan Nuri Ersoy'un konuşmasıBakan Vlora Dumoshi'nin konuşmasıKonuşmaların ardından bakanların birbirlerine verdikleri hediylerden görüntü

Genel görüntüler

Burak TEKİN/ ANKARA -