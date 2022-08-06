Türkiye genelinde farklı tarihlerde, yurda kaçak yollardan giren kaçak göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmeleri devam ediyor. Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde misafir edilen Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, akşam saatlerinde sınır dışı edilmek üzere kendileri için ayrılan otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki çalışmalar kapsamında 227 göçmen, bu gece İstanbul'dan charter seferle ülkelerine gönderilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Afgan uyruklu 227 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne'den İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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