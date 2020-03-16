Türkiye'yi güvenli bulan turistler ülkelerine dönmek yerine Antalya'yı tercih ediyor - Son Dakika
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Türkiye'yi güvenli bulan turistler ülkelerine dönmek yerine Antalya'yı tercih ediyor

6 saat önce

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Misafirlerimiz arzu ederlerse 20 Mart gece yarısına kadar devam eden uçuşlarla ülkelerine dönebilirler.

Türkiye'yi güvenli bulan turistler ülkelerine dönmek yerine Antalya'yı tercih ediyor, System.String[]

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "Misafirlerimiz arzu ederlerse 20 Mart gece yarısına kadar devam eden uçuşlarla ülkelerine dönebilirler. Türkiye'yi daha güvenli bularak 17 Nisan tarihine kadar ülkemizde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var. Bu misafirlerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.


Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, korona virüsüne karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Şuan Türkiye'de düşük oranda yaşanan ve dünya genelinde sorun halini almış olan korona virüsüyle alakalı olarak devletin ve Sağlık Bakanlığının ciddi önlemler aldığını belirten Sili, "Alınan önlemlerin ülke vatandaşlarımızın sağlığı ve salgının yayılmaması adına son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Turizm sektörü, Alanyamız ve Türkiye genelinde virüs salgınından dolayı olumsuz yönde etkileniyor. Bu duruma kaynak pazarlarımızda yaşanan vaka sayısının artması ve dolayısıyla zorunlu olarak uçuş hatlarının kapatılması sebep oluyor. Fakat alınan önlemlerle kendi vatandaşlarımızı salgına karşı korurken bir yandan da misafirlerimizin sağlığını korumuş oluyoruz. Yapılan çalışmaları değerli buluyoruz" ifadelerini kullandı.


"Destek paketi söz konusu"


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile istişare halinde olduklarını aktaran Sili, "Durumun en düşük seviyede atlatılması ve bertaraf edilmesi için bizlerin sunduğu öneriler ve Bakanlığımızın çalışmaları var. Sektöre destek paketi oluşturulması söz konusu. Maliye Bakanımız da açıklamalarında bunun sinyalini verdi. Bu paketin içeriğinde önümüzdeki dönemde finansal sıkıntı yaşanmaması anlamında kredi sağlanması ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) destek ve teşviklerinin ele alınması gibi maddeler mevcut. Bir diğer taraftan acentelerimizin durma noktasına gelen operasyonlarının başlangıcında hızlıca toparlanmaları anlamında bir desteğin sağlanması konusu gündemde. Tüm bu destekler ülkemizin olanakları ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilecek ve açıklanacak" şeklinde konuştu.


"Hayat normale dönecek"


Korona salgınının yayılmaması anlamında kaynak pazarlarının bir kısmı için sınırların kapatıldığını ifade eden Sili, "Bu süreçte turistik tesislerimizin de kapalı kalması söz konusu. Uçuşlar 17 Nisan'da yeniden başlayacak. Bu tarihten sonra sorunların atlatılmış ve hayatın normale dönmüş olmasını umut ediyoruz. Ülke olarak almış olduğumuz önlemler sonucunda dünya geneline bakıldığında iyi bir pozisyondayız. Korona virüs salgını tehlikesinin atlatılmasının ardından hızlı bir yükselişin sağlanacağına inanıyoruz. Planlı tanıtım çalışmalarıyla ve gerekli ilişkileri kurarak pazarların tekrar hareketlendirilmesi adına en iyisini yapabilecek güçteyiz" diye konuştu.


"Ülkemizde kalmayı tercih edenler var"


"20 Mart gece yarısına kadar uçuşlar normal olarak devam ediyor" diyen Sili, "Bu tarihe kadar çıkışı olan misafirlerimiz dönüş yapacaklar. Çıkışı bu tarihten sonrasına denk gelen misafirlerimiz arzu ederlerse 20 Mart gece yarısına kadar devam eden uçuşlarla ülkelerine dönebilirler. Hafta sonu Antalya Valiliğimizin başkanlığında bu planlamalarla ilgili tur operatör ve acente temsilcilerinin de bulunduğu önemli bir toplantı yaptık. Misafirlerimizin mağdur olmaması adına gerekenler yapılıyor. Yaşanan süreçle ilgili misafirlerimize ve üyelerimize düzenli olarak bilgilendirmede bulunuyoruz. Türkiye'yi daha güvenli bularak 17 Nisan tarihine kadar ülkemizde kalmayı tercih eden misafirlerimiz de var. Bu misafirlerimize de hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Burhan Sili, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 06:32 Kaynak: İHA
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