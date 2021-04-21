Vodafone Türkiye yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı - Son Dakika

Vodafone Türkiye yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı

21.04.2021 10:41
Vodafone Türkiye yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı, System.String[]

Vodafone Türkiye, şebekesinde ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladığını duyurdu.

Vodafone Türkiye, şebekesinde ve ofislerinde kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanmaya başladığını duyurdu.

Amaç odaklı vizyonu doğrultusunda küresel karbon emisyonunu 2040'a kadar 'net sıfır'a düşürmeyi taahhüt eden Vodafone, Türkiye'de de çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi. Vodafone Türkiye, 22 Nisan Dünya Günü'nde yaptığı açıklamada, 2021/21 mali yılı itibariyle tüm şebeke ve ofislerinde tüketilen elektriği yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine planlanan tarihten 3 yıl daha erken ulaştığını duyurdu. Şirketin, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 16 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen yıllık toplam 515 gigawatt saat elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından satın alarak, şebekesinin tamamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduğu belirtildi.

Operatörün Türkiye'de şebekesini ve ofislerini yeşil enerjiye geçirmesini değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "Operatör olarak, iklim değişikliği konusunda acil önlem alınması ve özellikle şirketlerin operasyonel performansından kaynaklı çevresel etkilerin en az düzeye indirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Herkes için daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabileceğimiz konusunda pozitif ve iyimseriz. Sera gazı emisyonlarımızı azaltma, yenilenebilir elektrik kaynaklarına geçme ve enerji verimliliğimizi artırma taahhütlerimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan iklim hedefine odaklanan SKA 13'ü ve temiz enerjiye odaklanan SKA 7'yi destekliyoruz. Vodafone Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmasını, 2025 yılına kadar çevresel etkisini yarı yarıya azaltma ve 2040 yılına kadar net sıfır karbon emisyonuna ulaşma yolculuğunda atılan çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Altyapımızı yüzde 100 yenilenebilir elektrikle enerjilendireceğiz. Güneş, rüzgar, su kaynaklarından sağlanan enerjiyi kullanarak müşterilerimize ürün ve servislerimizi sürdürülebilir yeşil altyapımız üzerinden sunmaya devam edeceğiz. Yüzde 100 yenilenebilir elektriğe geçiş, fosil yakıtlara olan bağlılığımızı azaltırken, müşterilerimizin kaynaklarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olacak. Operatör olarak, çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak amacıyla yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL'yi aşkın yatırım

Verilen bilgiye göre Vodafone Türkiye, çevresel etkisini azaltmak üzere yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmayı sürdürüyor. 2019'da Adana'da, 2020 sonunda da İstanbul Esenyurt'taki teknoloji merkezlerinde toplam 5 milyon TL'yi aşkın yatırımla güneş enerjisi sistemleri kuran operatör, yenilenebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki 2 yılda İzmir, Tuzla ve Diyarbakır'daki teknoloji merkezleriyle devam edecek. Şirket, toplamda 5 ana teknoloji merkezinde (İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır) hayata geçireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla 2 megawatt kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi ve yıllık bin 451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Net sıfır hedefini 10 yıl öne çekti

Vodafone Grubu, geçen yıl toplam küresel karbon emisyonunu 2040'a kadar 'net sıfır'a düşürmeyi taahhüt etti. Karbon azaltma hedefleri Bilime Dayalı Hedefler Girişimi tarafından onaylanan Vodafone, bu doğrultuda, 2025 yılına kadar çevresel ayak izini yarıya indirmeyi ve satın aldığı tüm elektriği yenilenebilir kaynaklardan (Kapsam 2) tedarik ederek karbon emisyonunu sıfırlamayı; 2030'a kadar, kendi faaliyetlerinden kaynaklanan (Kapsam 1) tüm karbon emisyonlarını ortadan kaldırmayı; 2030'a kadar, ortak girişimler, tüm tedarik zinciri satın alımları, sattığı ürünlerin kullanımı ve iş seyahatlerinden kaynaklanan (Kapsam 3) karbon emisyonlarını yarı yarıya azaltmayı, 2040'ta ise tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Vodafone, 2050 yılı için belirlemiş olduğu tüm karbon ayak izinde "net sıfır"a ulaşma hedefini 10 yıl öne çekmiş oldu. - İSTANBUL

Vodafone Türkiye yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı
Vodafone Türkiye yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı
Vodafone Türkiye yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vodafone Türkiye yüzde 100 yenilenebilir enerji hedefine ulaştı - Son Dakika


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