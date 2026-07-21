Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı - Son Dakika
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Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı

Türkiye\'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara\'nın ağırlık merkezleri kaydı
21.07.2026 14:05
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Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın araştırması, Türkiye'de şehirlerin büyüme yönlerinin önemli ölçüde değiştiğini ortaya koydu. Muğla batıya, Balıkesir kuzeye, Konya güneye doğru büyürken, Isparta ve Antalya genel eğilimin aksine doğuya yöneldi. Araştırmada ayrıca İstanbul ve Ankara'nın kentsel ağırlık merkezlerinin de kuzeybatıya kaydığı belirlendi.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) analizine göre, 1975-2020 yılları arasında Türkiye'deki şehirlerin büyüme yönleri önemli ölçüde değişti. Araştırma, birçok ilin ağırlık merkezinin batıya kaydığını ortaya koyarken, bazı şehirler ise farklı yönlerde dikkat çeken hareketlilik gösterdi.

44 İL BATIYA DOĞRU GENİŞLEDİ

TEPAV verilerini değerlendiren Prof. Dr. Güven Sak'ın paylaştığı analiz, son 45 yılda Türkiye'deki kentleşme eğilimlerini gözler önüne serdi. Göç, sanayileşme, ulaşım yatırımları ve nüfus artışının etkisiyle 44 ilin kentsel ağırlık merkezinin batıya kaydığı belirlendi.

MUĞLA ZİRVEDE YER ALDI

Araştırmaya göre batı yönünde en büyük değişim Muğla'da yaşandı. Kentin ağırlık merkezi yaklaşık 7,3 kilometre batıya taşınarak Türkiye'de bu alanda ilk sıraya yerleşti.

BALIKESİR VE KONYA FARKLI YÖNLERE BÜYÜDÜ

Balıkesir, yaklaşık 7,5 kilometrelik hareketle kuzeye doğru en fazla genişleyen il olarak öne çıktı. Konya ise yaklaşık 4 kilometrelik güneye kayışıyla bu yönde en belirgin değişimin yaşandığı şehir oldu.

ISPARTA VE ANTALYA GENEL EĞİLİMİN DIŞINA ÇIKTI

Türkiye genelinde batı yönlü büyüme dikkat çekerken, Akdeniz Bölgesi'ndeki Isparta ve Antalya farklı bir tablo sergiledi. Her iki ilin de ağırlık merkezinin yaklaşık 5,5 kilometre doğuya kaydığı tespit edildi.

İSTANBUL VE ANKARA KUZEYBATI EKSENİNDE BÜYÜDÜ

Araştırmada Türkiye'nin en büyük iki kentindeki değişim de dikkat çekti. İstanbul'un ağırlık merkezi yaklaşık 5,4 kilometre batıya ve 3,3 kilometre kuzeye kayarken, Ankara'da ise 2,9 kilometre batı ve 5,3 kilometre kuzey yönünde hareket gerçekleşti. Böylece iki metropolün de son 45 yılda ağırlıklı olarak kuzeybatı yönünde büyüdüğü ortaya konuldu.

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Son Dakika Türkiye Türkiye'de 5 şehir yön değiştirdi! İstanbul ve Ankara'nın ağırlık merkezleri kaydı - Son Dakika

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