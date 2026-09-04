Türkiye\'de kapış kapış satılan araba piyasadan çekiliyor

Otomotiv devi Volkswagen Grubu'nun gelecek yıllara ilişkin kapsamlı bir yeniden yapılanma planı hazırladığı öne sürüldü. Denetleme kurulu için hazırlanan gizli rapora dayandırılan bilgilere göre şirket, bünyesindeki markalardan Seat'ın geleceğine ilişkin radikal bir adımı değerlendiriyor.

Plana göre İspanyol otomobil markası Seat'ın en geç 2029'un sonuna kadar kademeli şekilde piyasadan çekilmesi öngörülüyor. Markaya ayrılan kaynak ve yatırımların ise aynı grubun bünyesinde bulunan Cupra'ya yönlendirilmesi planlanıyor.

SEAT'IN YERİNİ CUPRA ALACAK

Sızan belgelere göre Volkswagen Grubu, kaynaklarını daha verimli kullanabilmek amacıyla Seat'ı elektrikli araç modellerine yönelik uzun vadeli yatırım planlarının ve 2030 vizyonunun dışında bırakmayı değerlendiriyor.

Grubun büyüme ve dönüşüm stratejisinin merkezine ise son yıllarda ayrı bir marka olarak büyüyen Cupra'nın yerleştirilmesi öngörülüyor.

Planın hayata geçirilmesi durumunda Seat'ın yeni modellerle devam etmek yerine kademeli olarak ürün gamından çekilmesi bekleniyor.

SEAT KULLANICILARININ DURUMU NE OLACAK?

Markanın piyasadan çekilmesi ihtimali, halihazırda Seat otomobil kullanan milyonlarca kişinin servis, yedek parça ve garanti hizmetlerinin ne olacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Raporda yer alan plana göre mevcut Seat sahiplerine servis ve garanti desteğinin devam etmesi öngörülüyor. Dolayısıyla markanın yeni araç satışlarının sona ermesi, mevcut otomobillere verilen desteğin aynı anda kesileceği anlamına gelmeyecek.

ALMANYA'DA 4 TESİS İÇİN KAPATMA PLANI

Gizli raporda yalnızca Seat'ın geleceğine ilişkin kararların bulunmadığı, Volkswagen Grubu'nun Almanya'daki üretim yapılanmasını da önemli ölçüde küçültmeyi değerlendirdiği belirtildi.

Tasarruf planına göre Emden ve Zwickau tesislerinde üretimin 2031'de, Hannover'de 2032'de, Neckarsulm tesisinde ise 2034'te kademeli olarak sona erdirilmesi önerildi.

Bu adımlarla şirketin üretim kapasitesinin ve endüstriyel ayak izinin küçültülmesi hedefleniyor.

GÖZLER DENETLEME KURULU TOPLANTISINDA

Söz konusu planın henüz nihai karar niteliği taşımadığı belirtilirken, gözler cuma günü gerçekleştirilecek Volkswagen denetleme kurulu toplantısına çevrildi.

Kurulun planı kabul etmesi halinde Seat'ın geleceğinden Almanya'daki üretim tesislerine kadar Volkswagen Grubu'nun yapısını önemli ölçüde değiştirecek uzun vadeli bir dönüşüm sürecinin önü açılacak.