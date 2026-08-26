Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kullandığı 2013 model makam aracı satışa çıkarıldı. 400 bin kilometredeki araç için "Temiz makam aracı" notuyla ilan çıkarken, 985 bin TL fiyat belirlendi. Aracın özellikle “06 CHP 40” plakası dikkat çekti.

İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yıllardır kullandığı şahsi makam aracı satışa çıkarıldı. 400 bin kilometredeki 2013 model Mercedes-Benz Viano için 985 bin TL istenirken, aracın “06 CHP 40” plakası dikkat çekti.

“TEMİZ MAKAM ARACI" İLANIYLA SATIŞTA 

25 Ağustos’ta yayımlanan ilanda araç, “Temiz makam aracı” başlığıyla satışa sunuldu. Kocaeli’nin İzmit ilçesinden verilen ilanda 2013 model Mercedes-Benz Viano 2.2 CDI Ambiente için 985 bin TL fiyat belirlendi.

İlan bilgilerine göre siyah renkli aracın kilometresi 400 bin. Dizel motora sahip araç 163 beygir gücünde, manuel vitesli ve 5+1 koltuklu.

Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

PLAKASI DİKKAT ÇEKİYOR 

Aracın satış ilanında yer alan “06 CHP 40” plakası ise en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu. Hürriyet’in yıllardır kullandığı makam aracı olarak bilinen Mercedes’in CHP ibareli plakayla satışa çıkarılması, Hürriyet’in siyasi parti değişikliğinin ardından sosyal medyada gündem oldu.

Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

CEZAEVİNDEYKEN CHP’DEN AYRILMIŞTI 

Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında 23 Temmuz 2026’da tutuklanmış, ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevinden uzaklaştırılmıştı. Hürriyet hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ve “rüşvet almak” suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor.

Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

Hürriyet, cezaevinde bulunduğu süreçte CHP’den istifa ederek YENİ Parti’ye geçtiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından CHP ibareli “06 CHP 40” plakalı aracın satışa çıkarılması da dikkat çekti.

Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

“YENİ YOL ARKADAŞINI BEKLİYOR"

Satış ilanı Hürriyet’in sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Paylaşımda, aracın yıllardır Hürriyet’in yolculuklarına eşlik ettiği belirtilerek, “Yıllardır Fatma Başkan’ın birçok yolculuğuna ve hatırasına eşlik eden yol arkadaşı, şimdi yeni yol arkadaşını bekliyor” ifadeleri kullanıldı.

Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı
Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediyesi, Yeni Parti, Otomobil, Kocaeli, Siyaset, Son Dakika

Son Dakika İzmit Belediyesi Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı Rize’de denize giren iki kardeş dalgalara kapıldı, ailenin yüreği yandı
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi
Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu Ankara’da 300 milyon TL’lik uyuşturucu operasyonu
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan maden işçileri için çağrı
Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti Bir dönem sonra sona erdi: Efsanevi şarkıcı Dolly Parton hayatını kaybetti
Manisa’da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi Manisa'da berberde silahla öldürülen kişinin üzüm hasadının ardından tıraşa gittiği belirlendi
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar Zeydan Karalar’dan 6 yıl 3 aylık hapis cezası sonrası ilk açıklama: Bu karar ne hukuka ne vicdana sığar
İhbarla ortaya çıktı Evden Kurişler’le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi İhbarla ortaya çıktı! Evden Kurişler'le ilgili 37 klasör belge ele geçirildi

18:10
Suudi basını Cristiano Ronaldo’yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
Suudi basını Cristiano Ronaldo'yu hedef aldı: Demek ki sorun ondaymış
17:49
CHP’de 50 isim için ihraç talebi Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
CHP'de 50 isim için ihraç talebi! Aralarında Selin Sayek Böke, Aylin Nazlıaka ve İlhan Cihaner de var
17:17
Sinan Akçıl’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Ömrümden yılları veririm
Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ömrümden yılları veririm
16:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı İşte o geleneğin tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında defalarca tekrarladı! İşte o geleneğin tarihi
16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:47
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
Rojin Kabaiş soruşturmasında cinayet iddialarını güçlendiren tespit
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 18:31:45. #7.12#
SON DAKİKA: Tutuklu başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in makam aracı 985 bin TL’ye satışa çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement