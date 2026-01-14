TVF, Türk Telekom'dan 150 Milyon Dolar Tasarruf Sağladı - Son Dakika
TVF, Türk Telekom'dan 150 Milyon Dolar Tasarruf Sağladı

14.01.2026 16:21
Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un kredilerinin refinansmanı ile 150 milyon dolar tasarruf elde etti.

(TBMM) - Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, Türk Telekom kredilerinin refinansmanı sayesinde 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlandığını belirterek, "Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satın alımı için 2022'de kullandığı kredinin refinansman sürecini başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Bu süreçte, 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak üzere toplam, 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödenerek, gerçekleştirilen refinansman sayesinde toplamda 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlanmıştır" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu'nun mali tabloları ve denetim raporları görüşülürken, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Salim Arda Ermut komisyona sunum yaptı. Ermut'un sunumunda öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satın alımı için 2022'de kullandığı kredinin refinansman sürecini başarıyla tamamlamış bulunmaktadır. Bu süreçte, 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak üzere toplam, 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödenerek, gerçekleştirilen refinansman sayesinde toplamda 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlanmıştır. Geçtiğimiz yıl Plan ve Bütçe Komisyonu toplantılarında gündeme getirilen bir diğer başlık ise Türkiye Varlık Fonu'nun borçlanma işlemlerinde Hazine garantisi kullanılması hususudur. Bu kapsamda ifade etmek isterim ki; TVF tarafından 14 Mart 2025 tarihinde Hazine garantisi bulunmayan sendikasyon kredisi anlaşması başarıyla tamamlanmıştır. Bu işlem itibarıyla TVF'nin finansman işlemlerinin hiçbirinde teminat veya Hazine garantisi bulunmamaktadır.

"Varlık Fonları ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip etmekteyiz"

TVF olarak küresel anlamda varlık fonları ile ilgili güncel gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Burada özellikle şu konunun altını çizmek isterim; son birkaç yıl ulusal varlık fonları ekosistemi açısından dikkati çekici gelişmelere sahne olmuştur. Bu kapsamda, farklı ekonomik yapılara sahip ülkeler tarafından yeni ulusal varlık fonlarının kuruluşu ilan edilmiştir. Örneğin, Endonezya'da Şubat 2025 itibarıyla kurulan Danantara, stratejik kamu şirketlerini tek bir çatı altında toplayarak devlet varlıklarının daha etkin ve bütüncül biçimde yönetilmesini amaçlayan bir ulusal varlık fonu olarak kurgulanmıştır. Fonun, bankacılık, enerji ve telekomünikasyon gibi temel sektörlerde faaliyet gösteren büyük ölçekli kamu işletmelerini portföyünde barındırdığı ve kuruluş itibarıyla toplam varlık büyüklüğünün yaklaşık 980 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtilmektedir.

Benzer şekilde, Güney Kore'de 2025 yılında kuruluş süreci başlatılan ve 2026 yılında faaliyete geçmesi öngörülen Ulusal Büyüme Fonu ise; ileri teknoloji, yapay zeka ve stratejik sanayi yatırımlarına odaklanan büyüme temelli bir ulusal varlık fonu olarak değerlendirilmektedir. Bu yönüyle söz konusu fon, ülkenin kalkınma ve sanayi politikalarıyla uyumlu şekilde uzun vadeli teknolojik kapasite artışını hedefleyen bir araç niteliği taşımaktadır.

"2025 yılı itibariyle portföyümüzde 7 farklı sektörden 34 şirket var"

Yurt içinde stratejik yatırımlar gerçekleştiren ve yurt dışı fırsatları değerlendiren TVF, finansal piyasalarda derinleşmeyi ve sermaye piyasalarını desteklemeyi hedeflemekte; portföy değerini artırarak gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakmayı amaçlamaktadır. 2025 yılı itibariyle portföyümüz 7 farklı sektörden 34 şirket, 2 lisans ve 46 gayrimenkulden oluşmaktadır. Burada TVF'nin kurulduğu günden bugüne portföyünde yer alan şirketlerin faaliyet gösterdiği sektörlerde katma değer oluşturduğunun ve gerçekleştirdiği iş ve işlemler sayesinde portföyünü büyüttüğünün özellikle altını çizmek isterim. Bu çerçevede TVF, kuruluşundan bu yana yapmış olduğu sermaye artışları, birleşme ve satın alma işlemleri ve sıfırdan yatırımlarla toplamda 18 milyar ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirmiştir.

Konsolide verilere bakıldığında toplam hasılatta yaklaşık olarak yüzde 72'lik bir büyüme olduğu görülmektedir. Buna paralel olarak konsolide net dönem karı 321 milyar TL'den 371 milyar TL'ye yükselmiştir. Bununla birlikte 2023 yılında 535 milyar TL olarak gerçekleşen faiz, amortisman ve vergi öncesi kar, yani FAVÖK, 2024 yılında yüzde 57'lik bir artışla 839 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu artış dolar bazında ise yaklaşık olarak yüzde 14'tür. Fon'un özkaynakları incelendiğinde, konsolide özkaynakların 1,5 trilyon TL'den 2 trilyon TL'ye ulaştığı ve özkaynakların her geçen yıl daha da güçlendiği görülmektedir.

"Türk Telekom borcu kapatılarak 150 milyon dolar tutarında faiz tasarrufu sağlanmıştır"

Türk Telekom'un satın alım kredisine ilişkin borcu erken kapatılarak, 150 milyon dolar tutarında faiz tasarrufu sağlanmıştır. Aynı dönemde, kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşme sürecinden kaynaklanan borç yükümlülükleri tamamen kapatılmıştır. Sermaye piyasaları alanında ise, 5,5 ve 10 yıl vadeli iki dilimden oluşan toplam 1 milyar dolar tutarındaki Eurobond ihracı gerçekleştirilmiş; bunun yanı sıra VakıfBank'ın yüzde 1,53'üne karşılık gelen paylarının halka arz süreci tamamlanarak piyasa derinliğine katkı sağlanmıştır. Türkiye Teknoloji Fonu bünyesinde; Büyüme Fonu ve Direkt Fon programları devreye alınarak girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi amacıyla 140 milyon doların üzerinde katkı verilmiştir. Ayrıca yine bu dönemde Vakıf Katılım'a 100 milyon avro tutarında sermaye benzeri kredi sağlanmıştır. Öte yandan, İzmir Limanı Geliştirme Projesi kapsamında yatırım öncesi çalışmalar tamamlanmıştır. Yabancı firmalarla yapılan görüşmelerde beklentileri karşılayan teklifler alınamaması üzerine, kamu malının korunması amacıyla yatırımın TVF tarafından yapılması ve işletmenin devredilmesi seçeneği değerlendirilmektedir. Ayrıca, PTT'nin de finansal olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla yeniden yapılandırma çalışmalarına başlanmıştır.

"KİT'lerin denetim süreci aynı şekilde devam etmektedir"

Varlık Fonu bünyesinde olsa dahi bir kuruluş eğer KİT ise diğer herhangi bir KİT nasıl denetleniyorsa, müstakil bir kuruluş olarak aynı denetim sürecine tabiiyeti devam etmektedir. Hakeza yine aynı şekilde Sayıştay denetimine tabi kuruluşların Sayıştay denetimleri de devam etmektedir. Örneğin; Türksat, PTT, BOTAŞ, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, TPAO, Eti Maden, Çaykur gibi Türkiye Varlık Fonu'na devredilmeden önce Sayıştay denetimine tabi kurumlarımız için denetimler aynı şekilde sürdürülmektedir. Oran vermek gerekirse, TVF 2024 yılı konsolide bilanço büyüklüğünün yüzde 81'i Sayıştay denetimine tabi durumdadır. Özetle, Varlık Fonu'nun portföyünde yer alan kurumlar kendi tabi oldukları mevzuata göre denetlenmekte ve tüm bunlara ilave olarak; TVF'ye devredildikten sonra, TVF'nin Kuruluş Kanunu gereği tabi olduğu Bağımsız Dış Denetim, Devlet Denetleme Kurulu Denetimi ve Plan Bütçe Komisyonu Denetiminin de kapsamına girmektedir.

Ülkemizdeki stratejik sektörlere yatırım yapma amacımız doğrultusunda attığımız bir diğer adım, Türk Telekom'un yüzde 55'ine karşılık gelen payların satın alınarak portföyümüze dahil edilmesi olmuştur. Bu adımla birlikte, telekomünikasyon gibi ülkemiz açısından kritik öneme sahip bir sektörde faaliyet gösteren Türk Telekom'un güçlü ve istikrarlı bir kamu sahipliği yapısına kavuşması sağlanmıştır. Bu işlem sonrasında, öncelikli olarak profesyonel ve öngörülebilir bir yönetim mekanizması tesis edilmiştir. Bu sayede şirketin hem operasyonel karar alma süreçleri hem de uzun vadeli stratejik planlaması daha sağlıklı bir zemine oturtulmuştur. Ayrıca, Türk Telekom'un, TVF tarafından sağlanan kurumsal destek sayesinde sabit hizmetler imtiyaz sözleşmesi 2050 yılına kadar uzatılmıştır. Bu sözleşme kapsamında Türk Telekom'un yapacağı yatırımlar ile ekonomiye 20 milyar ABD doları kaktı sağlanacaktır.

"Maden ruhsatlarında arama ve geliştirme faaliyetleri devam etmekte"

TVF portföyünde; TVF tarafından kurulan Türkiye Maden ile Ağustos 2024'te TVF'ye devredilen Türk Altın, eski adıyla Koza Grubu, olmak üzere, madencilik alanında faaliyet gösteren iki şirket bulunmaktadır. Her iki şirketin sahip olduğu uzmanlık ve yetkinlikler çerçevesinde oluşturulabilecek sinerji alternatifleri değerlendirilmekte olup; bu doğrultuda mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanmış olacaktır. Türkiye Maden'i 2020 yılında; ülkemizin madencilik alanındaki kapasitesini uluslararası standartlara taşımak, yer altı kaynaklarımızı etkin, verimli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmak amacıyla kurmuştuk. Bugün gelinen noktada Türkiye Maden, TVF portföyünde yer alan maden ruhsatları kapsamında arama ve geliştirme faaliyetlerine odaklanan stratejik bir yapı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Türkiye Maden Projeleri arasında öne çıkan yatırımlarımızdan başlıcası, Balıkesir İvrindi Güneş Altın Madeni Projesi'dir. 2021 yılında arama ve geliştirme faaliyetlerine başlanan proje kapsamında 2,5 milyar dolar değerinde altın rezervi belirlenmiştir.

Söz konusu kaynağın en kısa sürede ve en etkin biçimde ekonomiye kazandırılması amacıyla, Türkiye Maden tarafından fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup proje; üretim ve işletmeciliğe geçiş aşamasına ulaşmıştır. Yine Kastamonu Taşköprü Bakır Madeni Projesi kapsamında yürütülen arama ve geliştirme faaliyetleri sonucunda; kayda değer miktarda bakır, altın ve çinko kaynağı tespit edilmiştir. Mevcut veriler ışığında, söz konusu kaynağın toplam ekonomik büyüklüğünün bugün itibarıyla yaklaşık 1,5 milyar dolar seviyesinde olduğu değerlendirilmektedir. Sahanın genişleme potansiyeli de yüksek olup kaynak arttırmaya yönelik sondaj çalışmalarına devam edilmektedir."

Kaynak: ANKA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Salim Arda Ermut, Türk Telekom, Ekonomi, Finans, Güncel

