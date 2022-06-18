TYT'ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı - Son Dakika
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TYT'ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı

18.06.2022 11:40
TYT'ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı

Üniversiteye hazırlanan yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi.

Üniversiteye hazırlanan yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. English Time ise yorucu bir hazırlık maratonunun ardından sınav merkezlerinin yolunu tutan öğrencileri desteklemek amacıyla İstanbul'un birçok ilçesinde adaylara 500 bin su dağıttı.

İki ayrı aşamadan oluşan üniversite sınavının birincisi olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. English Time Dil Okulları, sınava katılan öğrencileri desteklemek amacıyla İstanbul'daki sınav merkezlerinin önünde adaylara ücretsiz su dağıttı.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA 500 BİN SU

Ücretsiz su kampanyasının amacının üniversiteye hazırlanan öğrencileri desteklemek olduğunu aktaran English Time CEO'su Fatih Şimşek, konuya dair şu açıklamada bulundu: "Meslek hayatına sağlam adımlarla ilerlemek için üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yoğun çalışmalarla emek sarf ettiğini biliyoruz. Bu yüzden 25 yıldır dil eğitimi sektörünün öncüsü olan English Time Dil Okulları olarak, üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerimizi hem manevi olarak desteklemek hem de onlarla birlikte bu zorlu yılı göğüsleyen değerli velilerin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Etkinliğimizde Şişli, Beylikdüzü, Şirinevler, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Bahçeşehir, Sultangazi, Avcılar, Başakşehir, GOP, Sefaköy'ün yanı sıra Pendik, Maltepe, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy'de de toplam 500 bin su dağıttık" dedi.

KAMPANYADA 120 GÖREVLİ YER ALDI

Destek kampanyasında toplam 120 görevlinin çalıştığını belirten Şimşek, "Kampanyamızı oluşturan profesyonel ekibimizin yanı sıra sahada da bize eşlik büyük bir kadromuz var. English Time Dil Okulları olarak eğitimcilerimizin de yer aldığı nitelikli kadromuz ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizle birlikte bu serüveni 25 yıldır yaşıyoruz. Bu sürecin her bir zorluğunu paylaşmak için onlara tüm olanaklarımızı sunarak destekliyoruz. Gelecek dönemde de bu ve benzer etkinliklerimizi hem çeşitlendirmeyi hem de artırmayı hedefliyoruz. Çünkü bu ülkenin gençlerimiz sayesinde onların omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz, su gibi aziz olsunlar" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

TYT, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TYT'ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TYT'ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı - Son Dakika
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