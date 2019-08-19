Üç büyükşehir belediye başkanlığındaki görevlendirmeler

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Vural Öger'in oteli için iflas kararı verildi

HDP'li üç belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen HDP'li vekillerin yürüyüşüne izin verilmedi

Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu