Üç büyükşehir belediyesine görevlendirmelere destek

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Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama: Temiz oylar teröre istismar ettirilmemeli

Diyarbakır'da HDP'lilerin protesto girişimine polis müdahale etti

İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'li vekillere polis müdahale etti

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?